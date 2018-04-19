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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Seçimlerin yenilenmesine ilişkin önergenin, 48 saat geçmeden Anayasa Komisyonunda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi - Genel Kurul yarın ve 23 Nisan Pazartesi günü yapılacak özel birleşimin ardından da çalışmalarına devam edecek

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ile MHP'nin ortak verdiği Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesinin 48 saat geçmeden TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önerge, 48 saat geçmeden Anayasa Komisyonunda görüşülecek.

Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında yarın saat 14.00'te de toplanacak.

23 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılacak özel birleşimde, konuşmaların tamamlanmasından sonra kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işlerin görüşülmesine devam edilecek.

CHP, önerinin İçtüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açtı. Ancak TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, tutumunda bir değişiklik olmadığını belirterek, öneriyi işleme aldı.

Öte yandan, HDP'nin "Bireysel silahlanma" ve CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

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