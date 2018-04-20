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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

AK Parti Grubunun, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün görüşülmesi önerisi, kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grubunun, Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunulan çalışma gündemine ilişkin önerisi, kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesinin görüşmeleri bugün yapılacak.

Genel Kurul bugün çalışmalarını önergenin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar sürdürecek. Önergenin görüşmelerinin bugün tamamlanması halinde ise Genel Kurul 23 Nisan Pazartesi özel birleşiminde konuşmaların bitiminin ardından kanun tasarı ve tekliflerini görüşmeyecek.

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