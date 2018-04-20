TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grubunun, Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunulan çalışma gündemine ilişkin önerisi, kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesinin görüşmeleri bugün yapılacak.

Genel Kurul bugün çalışmalarını önergenin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar sürdürecek. Önergenin görüşmelerinin bugün tamamlanması halinde ise Genel Kurul 23 Nisan Pazartesi özel birleşiminde konuşmaların bitiminin ardından kanun tasarı ve tekliflerini görüşmeyecek.