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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 16:01 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Ağbal: - "AK Parti'nin 16 yıldır yaptığı hizmetleri görmeyen bir siyasetle karşı karşıyayız. 16 yıldır emekililerin, çalışanların, milletimizin refahını biz artırdık"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti'nin 16 yıldır yaptığı hizmetleri görmeyen bir siyasetle karşı karşıya olduklarını belirterek, "16 yıldır emekililerin, çalışanların, milletimizin refahını biz artırdık." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündemdışı söz alan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, emeklilikte yaşa takılanlar için 24 Haziran'dan sonra bir defaya mahsus düzenleme yapacaklarını iddia etti.

Tüm emekli maaşlarını asgari ücret seviyesine getireceklerini belirten Yalım, emeklilere yılda iki kere ikramiye verileceğini ifade etti.

Yalım, içinde dede ve torun olan iki aileye ait iki fotoğraf göstererek, emeklilerin torunlarına hediye alamadığını, boş kutu getirdiklerini savundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Yalım'ın gerçekçi olmayan vaatlerde bulunduğunu belirterek, "Anladığım kadarıyla bu ülkede değil, başka bir ülkede yaşıyor. Gitmiş öyle bir fotoğraf bulmuş ki benim anladığım fotoğraftaki Türk aile değil." diye konuştu.

"Ülkenin gerçeklerini görmeyen, kulakları duymayan, AK Parti'nin 16 yıldır yaptığı hizmetleri görmeyen bir siyasetle karşı karşıyayız." ifadesini kullanan Ağbal, "16 yıldır emekililerin, çalışanların, milletimizin refahını biz artırdık. Kürsüde salladığınız fotoğrafın ne olduğunu bilmeyecek kadar olaylardan uzaksınız. Merak etmeyin, vatandaş zaten sizin söylediklerinize inanmıyor, inandırcılığınız yok." değerlendirmesini yaptı.

Yalım, yeniden söz alarak, fotoğrafların birinin Türk aileyi birinin de yabancı aileyi anlatan fotoğraflar olduğunu kaydetti.

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emeklilik genel kurul naci ağbal Özakn Yalım

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