TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tutumu nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i özür dilemeye davet ettiklerini söyledi.
Genel Kurulda, yerinden söz alan AK Parti'li bazı milletvekilleri dün Genel Kurulda yaşananlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri ve davranışları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi.
AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Genel Kuruldaki konuşmasında kendisine ve kadın milletvekillerine hakaret ettiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nu kınadığını belirtti.
Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özel, dün yaşanan tartışmanın AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, 15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu duruma ilişkin sözlerinin sebep olduğunu savundu.
Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik sözlerinin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu tutanaklarında yer aldığını ifade eden Özel, milletvekillerinin bu tutanakları incelemesini istedi.
AK Parti sıralarından "Parmak sallayamazsın." şeklinde sözlerin sarfedilmesi üzerine Özel, "Parmak sallanan da işaret edilen de meselenin tek adam boyutudur." dedi.
Özel ile AK Parti'liler arasındaki sataşmaların artması üzerine TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, birleşime ara verdi.
-"Tek adam görmek istiyorsanız tarihinize bakın"
Verilen aranın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, dün Kılıçdaroğlu'nun kışkırtıcı bir dil kullandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin iradesinden başka bir irade tanımadığını vurgulayan İnceöz, "Bu mu tek adam? Tek adam görmek istiyorsanız tarihinize bakın, genel başkanınıza bakın." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tutumu nedeniyle Özgür Özel'i özür dilemeye davet eden İnceöz, "Özür dilenene kadar gerekirse görüşmelere ara verilecek." diye konuştu.
Bunun üzerine söz alan Özel de "Biz darbeye muhalefetteyken direndik. Siz yetiştirdiniz, beslediniz İlknur hanım. Kutsal bir yere gitmiş gibi başınızı karşısında örttüğünüz teröristin yaptığı darbeye sebep oldunuz. Bir mağdur varsa millettir. Siz, faile yataklık eden, besleyen, onu başımıza bela edensiniz." şeklinde konuştu.
Sataşmadan söz alan İnceöz ise dün Başbakan Yıldırım'ın CHP'nin sorularına net şekilde cevap verdiğini, ancak Kılıçdaroğlu'nun kendilerinin sorularına cevap vermediğini söyledi. Başbakan Yıldırım'ın "Ilgaz Tüneli'ne sığındığı" iddialarına çocukların bile güleceğini dile getiren İnceöz, kürsüden Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun İstanbul Yeşilyurt'taki evinde çekilen fotoğraflarını gösterdi.
İnceöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün resepsiyonda Özel'e cevap verdiğini anımsatarak, "Az bile yaptı. Sizin yaptığınız terbiye yoksunluğudur." dedi.
-"Hazine yardımı söz konusu değil"
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, grubunu temsilen söz aldı.
"Saray entrikalarıyla bir darbe yapılmak istendi." diyen Ok, "TBMM'de demokrasiye inanan, haktan, hukuktan, adaletten yana olan CHP'deki 15 milletvekili 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' dedi ve İYİ Parti saflarına katılarak saray darbesinin önünü kesmiştir. Dolayısıyla onlara 'kiralık' demek kimsenini haddi değildir. Onlar demokrasi kahramanıdır." diye konuştu.
Özel, İnceöz'ün söylediğinin aksine, İYİ Parti'ye Hazine yardımının söz konusu olmadığını söyledi.
Özel, "Siz transfer ettiklerinizin altına devlet imkanlarıyla kırmızı plaka çektiniz. Bizim arkadaşlarımız demokrasiye kurduğunuz kumpasa, tuzağa, çukura, hendeğe, sizi düşürmüşlerdir. Her birisi CHP'nin evladıdır. Her birini alınlarından öpüyoruz. Ne kırmızı plakaya ne makam vaadine gitmişlerdir, demokrasiye sahip çıkmışlardır." dedi.
Yeniden söz alan İnceöz, "İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiline bakıyoruz, göremiyoruz, arka sıralarda oturuyorlar. Kimse onların yerinde olmak istemez." değerlendirmesini yaptı.
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