TBMM Genel Kurulu

Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik sözlerinin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu tutanaklarında yer aldığını ifade eden Özel, milletvekillerinin bu tutanakları incelemesini istedi.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özel, dün yaşanan tartışmanın AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, 15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu duruma ilişkin sözlerinin sebep olduğunu savundu.

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Genel Kuruldaki konuşmasında kendisine ve kadın milletvekillerine hakaret ettiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nu kınadığını belirtti.

Genel Kurulda, yerinden söz alan AK Parti'li bazı milletvekilleri dün Genel Kurulda yaşananlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri ve davranışları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Bunun üzerine söz alan Özel de "Biz darbeye muhalefetteyken direndik. Siz yetiştirdiniz, beslediniz İlknur hanım. Kutsal bir yere gitmiş gibi başınızı karşısında örttüğünüz teröristin yaptığı darbeye sebep oldunuz. Bir mağdur varsa millettir. Siz, faile yataklık eden, besleyen, onu başımıza bela edensiniz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tutumu nedeniyle Özgür Özel'i özür dilemeye davet eden İnceöz, "Özür dilenene kadar gerekirse görüşmelere ara verilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin iradesinden başka bir irade tanımadığını vurgulayan İnceöz, "Bu mu tek adam? Tek adam görmek istiyorsanız tarihinize bakın, genel başkanınıza bakın." ifadesini kullandı.

AK Parti sıralarından "Parmak sallayamazsın." şeklinde sözlerin sarfedilmesi üzerine Özel, "Parmak sallanan da işaret edilen de meselenin tek adam boyutudur." dedi.

"Saray entrikalarıyla bir darbe yapılmak istendi." diyen Ok, "TBMM'de demokrasiye inanan, haktan, hukuktan, adaletten yana olan CHP'deki 15 milletvekili 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' dedi ve İYİ Parti saflarına katılarak saray darbesinin önünü kesmiştir. Dolayısıyla onlara 'kiralık' demek kimsenini haddi değildir. Onlar demokrasi kahramanıdır." diye konuştu.

İnceöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün resepsiyonda Özel'e cevap verdiğini anımsatarak, "Az bile yaptı. Sizin yaptığınız terbiye yoksunluğudur." dedi.

Sataşmadan söz alan İnceöz ise dün Başbakan Yıldırım'ın CHP'nin sorularına net şekilde cevap verdiğini, ancak Kılıçdaroğlu'nun kendilerinin sorularına cevap vermediğini söyledi. Başbakan Yıldırım'ın "Ilgaz Tüneli'ne sığındığı" iddialarına çocukların bile güleceğini dile getiren İnceöz, kürsüden Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediyesi Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun İstanbul Yeşilyurt'taki evinde çekilen fotoğraflarını gösterdi.

Özel, İnceöz'ün söylediğinin aksine, İYİ Parti'ye Hazine yardımının söz konusu olmadığını söyledi.

Özel, "Siz transfer ettiklerinizin altına devlet imkanlarıyla kırmızı plaka çektiniz. Bizim arkadaşlarımız demokrasiye kurduğunuz kumpasa, tuzağa, çukura, hendeğe, sizi düşürmüşlerdir. Her birisi CHP'nin evladıdır. Her birini alınlarından öpüyoruz. Ne kırmızı plakaya ne makam vaadine gitmişlerdir, demokrasiye sahip çıkmışlardır." dedi.

Yeniden söz alan İnceöz, "İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiline bakıyoruz, göremiyoruz, arka sıralarda oturuyorlar. Kimse onların yerinde olmak istemez." değerlendirmesini yaptı.