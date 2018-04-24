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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 18:15 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Akçay: - "AKPM'nin birtakım siyasi hesaplarla yapılmış, kötü niyetli ve saygısız açıklaması, bizim bakımımızdan yok hükmündedir. Bu değerlendirme küstah bir açıklamadır" - AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz: - "AKPM'nin bu kararını küstahça buluyoruz ve kınıyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) birtakım siyasi hesaplarla yapılmış, kötü niyetli ve saygısız açıklaması, bizim bakımımızdan yok hükmündedir. Bu değerlendirme küstah bir açıklamadır." dedi.

Genel Kurulda söz alan MHP'li Akçay, Adıyaman'da meydana gelen depremde yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin Meclis'te karar alındığını işaret eden Akçay, AKPM'nin seçimlerin ertelemesine ilişkin çağrıda bulunduğuna dikkati çekti.

Akçay, "AKPM'nin birtakım siyasi hesaplarla yapılmış, kötü niyetli ve saygısız açıklaması, bizim bakımızdan yok hükmündedir. Bu değerlendirme küstah bir açıklamadır. Türkiye'de seçimlerin ertelenmesi çağrısı yapmak milli irade dışında, kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bu kararı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." diye konuştu.

"Herkes haddini ve yerini bilecek." diyen Akçay, Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2017 yılı İnsan Hakları Raporundaki, Türkiye değerlendirmelerinin de kabul edilemez olduğunu söyleyen Akçay, raporda Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin "iç çatışma" şeklinde nitelendirildiğini söyledi. Akçay, "ABD yönetimine tavsiyemiz, destek verdikleri terör örgütlerinin insan hakkı ihlallerini görmesi ve teröre teslim olmaktan acilen vazgeçmesidir." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Adıyaman halkına geçmiş olsun temennisinde bulunarak, depremin olası risklerinin tespitine ilişkin geniş kapsamılı çalışma yapılmasını istedi.

Beştaş, dün Genel Kurulda yaşananlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef gösterdiğini savunarak, "Bir grup başkanvekilini bu şekilde hedef göstermek kabul edilmez." diye konuştu. Beştaş, Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de kendisine destek verenlere teşekkür ederek, Adıyaman'daki depremde yaralananlara şifa diledi ve deprem risklerine karşı önlem alınmasını istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ise Fransa'nın tek bir terör olayı sonrası OHAL ilan ettiğini ve daha sonra OHAL dönemine ilişkin düzenlemeleri kanunlaştırdığını anlattı.

Fransa'nın OHAL döneminde Cumhurbaşkanı seçtiğini de dile getiren İnceöz, AKPM'nin bu seçimlere ilişkin bir kararı bulunmadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, terörle mücadelenin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için OHAL'i ilan ettiğini vurgulayan İnceöz, "AKPM'nin bu kararını küstahça buluyoruz ve kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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AKMP TBMM Genel Kurulu

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