TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) birtakım siyasi hesaplarla yapılmış, kötü niyetli ve saygısız açıklaması, bizim bakımımızdan yok hükmündedir. Bu değerlendirme küstah bir açıklamadır." dedi.

Genel Kurulda söz alan MHP'li Akçay, Adıyaman'da meydana gelen depremde yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin Meclis'te karar alındığını işaret eden Akçay, AKPM'nin seçimlerin ertelemesine ilişkin çağrıda bulunduğuna dikkati çekti.

Akçay, "AKPM'nin birtakım siyasi hesaplarla yapılmış, kötü niyetli ve saygısız açıklaması, bizim bakımızdan yok hükmündedir. Bu değerlendirme küstah bir açıklamadır. Türkiye'de seçimlerin ertelenmesi çağrısı yapmak milli irade dışında, kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bu kararı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." diye konuştu.

"Herkes haddini ve yerini bilecek." diyen Akçay, Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2017 yılı İnsan Hakları Raporundaki, Türkiye değerlendirmelerinin de kabul edilemez olduğunu söyleyen Akçay, raporda Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin "iç çatışma" şeklinde nitelendirildiğini söyledi. Akçay, "ABD yönetimine tavsiyemiz, destek verdikleri terör örgütlerinin insan hakkı ihlallerini görmesi ve teröre teslim olmaktan acilen vazgeçmesidir." ifadesini kullandı.