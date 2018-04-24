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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 18:48 | Son Güncelleme

Genel Kurul bugün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklifin görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak

TBMM Genel Kurulu, bugün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklifin görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, dün akşam TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edilen, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 48 saat geçmeden Genel Kurul gündemine alındı.

Genel Kurul, bugün, ilk sıraya alınan bu teklifin bitimine kadar çalışacak.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Tasarısı ise gündemin ikinci sırasına alındı.

HDP'nin, "çocukların korunması" ile ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

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