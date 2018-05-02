AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Eğer malum 15 vekil katılmış oldukları partiden gurur duymuş olsalardı şu an orada oturuyor olurlardı. Kendi katıldığı partilerin sıralarına oturmaktan utanan bir insanın demokrasi kahramanı olarak lanse edilmesi toplum vicdanında zaten hak ettiği yeri buldu." dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerine yerinden söz verdi.
MHP Grubu adına söz alan Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, ülkenin içerisinde bulunduğu yoğun gündem dolayısıyla meclisin eş zamanlı olarak bu yoğunluğa katkı vermesinin önemli olduğunu söyledi.
Genel Kurul gündeminde yer alan maddelerin tartışılacağını ve bu tartışma ışığında Meclisin sorumluluğunu yerine getirmesinin temel gayeleri olduğunu vurgulayan Ersoy, "MHP grubu olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel sözcüsü olan partimiz, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda prensiplerini bugün kamuoyuna açıkladı. Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı adayının ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da bugün yapılan toplantıda, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediklerini anımsattı. Akçay'ın sözleri AK Parti milletvekillerince alkışlandı.
Akçay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, KHK'lerle işten çıkarılan bazı kamu personellerinin 540 gündür Ankara Yüksel Caddesi'nde eylem yaptığını söyledi.
Demokratik haklarını kullandığını öne sürdüğü bu kişilerin polis şiddetine maruz kaldıklarını iddia eden Kerestecioğlu, "İşini kaybeden kamu emekçileri ve bu insanlarla dayanışmak isteyen insanlar şiddetle gözaltına alındılar. Kadınlar, yaşlı insanlar polisin şiddetine maruz kaldılar. Bu insanların elinden tutmak yerine şiddet uygulayanlar hakkında derhal işlem başlatılması gerekiyor." ifadesini kullandı.
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP'den İYİ Partiye geçen 15 milletvekili konusundaki eleştirilere değindi.
Ok, şunları kaydetti:
"Kaçak saray tarafından İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesinin engellenmesi için oynanan oyunların boşa çıkarılmasının rahatsızlığı hala devam ediyor. CHP'den demokrasi adına 15 kişi İYİ Parti'ye katılmıştır. Bu durumu Güneş Motel gibi küçümsemeye çalışmak doğru değildir. Burada hiçbir arkadaşımız kırmızı plaka almamıştır, hiçbir mevki makama gelmemiştir. Dolayısıyla milletvekili transferleri konusunda AK Partinin sicili çok karanlıktır. AK Parti, milli görüşün lideri Necmettin Erbakan'ı sırtından hançerleyerek 50'nin üzerinde milletvekilinin transferiyle kurulmuştur. Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş, Tuğrul Türkeş kırmızı plakalı makamlara talip olmak adına transfer olmuşlardır. Kısacası bize ders vermeye kalkışanların aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz."
- "Aday olanlar demokrasi için özgürce yarışmalıdır"
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçişlerinin kendi iradeleri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdiriyle gerçekleştiğini bildirdi.
Yapılan eleştirilerin karşılığının olmadığını belirten Özkoç, "Yaptığımız şey doğrudur. Demokrasinin önünü açmak, millet iradesini her şeyin üzerinde tutmak için yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifak açıklamalarını da eleştiren Özkoç, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sadece Cumhurbaşkanlığı koltuğunu bir kez daha ele geçirmek için MHP ile ittifak içine girilmiştir. Kendisini milli ittifakın içerisinde gören anlayış maalesef seçimlerde kendisiyle yarışmak isteyen siyasi partilerin önünü kesmek için elinden geleni yapmıştır. Hiçbir yarış eşit koşullarda olmazsa adaletli değildir. Aday olanlar demokrasi için özgürce yarışmalıdır. Selahattin Demirtaş, HDP'nin gösterdiği bir cumhurbaşkanı adayıdır. Cezaevinde eli kolu bağlı yarışa girmesi demokrasi ayıbı olarak dünya tarihine geçecektir. Cumhuriyeti savunan, insan haklarını savunun bir siyasi parti olarak bunu doğru görmüyoruz. Hakça paylaşımdan yanayız."
- "Türkiye demokrasisi bu tür kirli pazarlıklara referans vermeyecektir"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti'nin başka siyasi partilerden isimleri de kadrolarına dahil ederek yoluna devam etmesinin CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin durumu ile kıyaslanmasının yanlış olduğunu söyledi.
AK Parti'nin hiçbir kirli pazarlığın içerisinde olmadığının altını çizen Turan, şu ifadeleri kullandı:
"15 Milletvekilinin İYİ Parti'ye geçişine ister transfer deyin ister kiralama deyin ama bu durumu AK Parti'nin birlikte yoluna devam ettiği insanlarla asla kıyaslamayın. Bir siyasetçi zaman içerisinde prensipleriyle beraber partimize katılmışsa onu baş tacı yaptık. Ama asla kapalı kapılar arkasında pazarlık yapmadık. AK Parti'ye katılan insanlarla, CHP'den İYİ Partiye geçen 15 milletvekilinin kıyası komediden başka bir şey değildir. Biz o vekillerimizle beraber olmaktan gurur duyuyoruz. Eğer malum 15 vekil katılmış oldukları partiden gurur duymuş olsalardı şu an orada oturuyor olurlardı. Kendi katıldığı partilerin sıralarına oturmaktan utanan bir insanın demokrasi kahramanı olarak lanse edilmesi toplum vicdanında zaten hak ettiği yeri buldu. 'Bu arkadaşlarımız haftaya geri gelecek' denmesi siyasi tarihimizi kara bir leke olarak geçmiştir. Güneş Motel 'kirli pazarlıktı' dedi. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, ama gözden kaçırılan şu; o kirli pazarlığı yapan partinin adı CHP'ydi. Türkiye demokrasisi bu tür kirli pazarlıklara referans vermeyecektir. Toplum önünde yapılan her ittifak bizim için saygındır. Bu yanlış anlayış 24 Haziran'da son bulacaktır."
AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!
59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi
Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
AA, ABD'de böyle görüntüledi!
Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum