AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Eğer malum 15 vekil katılmış oldukları partiden gurur duymuş olsalardı şu an orada oturuyor olurlardı. Kendi katıldığı partilerin sıralarına oturmaktan utanan bir insanın demokrasi kahramanı olarak lanse edilmesi toplum vicdanında zaten hak ettiği yeri buldu." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerine yerinden söz verdi.

MHP Grubu adına söz alan Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, ülkenin içerisinde bulunduğu yoğun gündem dolayısıyla meclisin eş zamanlı olarak bu yoğunluğa katkı vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Genel Kurul gündeminde yer alan maddelerin tartışılacağını ve bu tartışma ışığında Meclisin sorumluluğunu yerine getirmesinin temel gayeleri olduğunu vurgulayan Ersoy, "MHP grubu olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel sözcüsü olan partimiz, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda prensiplerini bugün kamuoyuna açıkladı. Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanı adayının ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.