HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 17:52 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi - Genel Kurul, yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin kanun tasarısını yasalaştırdıktan sonra bazı uluslarası anlaşmalarla ilgili tasarıları ele alacak

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

AK Parti'nin grup önerisi, Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunuldu.

Kabul edilen öneriyle, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı gündemin ilk sırasına alındı.

Genel Kurul, faaliyetlerini, bugün ve yarın tasarının bitimine kadar sürdürecek.

Ayrıca öneri, 8 ve 15 Mayıs Salı günleri sözlü soruların görüşülmemesini, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde de gündemdeki uluslararası anlaşmaların ele alınmasını içeriyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, öneriye göre iki ana bölümde görüşülmesi öngörülen tasarının 39 maddeden oluştuğunu söyledi.

Görüşmelerine bugün başlanacak tasarının bugün ve yarın geç saatlere kadar çalışarak yasalaşmasını öngördüklerini ifade eden Turan, "Zamanın hakkını vermek, toplumun öncelikli meselelerini çözmek adına bu önergemizi vermiş bulunuyoruz." dedi.

Turan, kanun ile ilgili çalışmaların, tüm taraflarıyla görüşülerek bu hale getirildiğini vurguladı.

Görüşmelerin nihayetinde niyetlerinin, üniversitelerin daha özgür, daha demokratik ve daha hızlı iş yapan kurumlar olarak hareket etmesi olduğunun altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Bunu uluslararası örnekler incelenerek yaptık. Derdimiz üniversitelerimizin çok daha pratik iş yapacak bir zemine kavuşması. 100 bini aşan öğrenci sayısıyla çabuk karar vermek, idari yapının başarılı olması mümkün değil. Daha önce de bu bölünmeler yaşanmış ve başarılı örnekler ortaya çıkmıştır. İdeolojik yaklaşımları bir kenara bırakırsak farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Biz akademik gelenek yürütülürken yeni vizyonlara kafa yoralım istiyoruz."

Turan, şu anda eğitimi devam eden öğrencilerin tümünün kendi girdiği okulun adıyla mezun olabileceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunulan; HDP Grubu'nun iş güvenliği ve iş sağlığı sorunları, CHP Grubu'nun da ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi konularındaki önergelerin bugün gündeme alınması önerileri ayrı ayrı görüşülerek reddedildi.

Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs mesajındaki dikkat çeken detay!Kılıçdaroğlu'nun 1 Mayıs mesajındaki dikkat çeken detay!
Son ankette çarpıcı sonuçlar!Son ankette çarpıcı sonuçlar!
Partilerde ittifak endişesi yaşanıyorPartilerde ittifak endişesi yaşanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti CHP grup önerileri HDP TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

AA, ABD'de böyle görüntüledi!

AA, ABD'de böyle görüntüledi!

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

Erdoğan için adaylık başvurusunun günü belli oldu

Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!

Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.