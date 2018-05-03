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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Erdem: -"Dilimize karşı duyarsızlık, yabancı dillere özenti herkesi, iş adamlarını, esnafı etkisi altına aldı"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Türkçeye karşı duyarsızlığın, yabancı dillere özentinin herkesi etkisi altına aldığını söyledi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulunda, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

Erdem, gündem dışı konuşmasında, TSE'nin yön levhaları, kurum ve kuruluşlarda kullanılan tabelalar için belirtilen kurallara ilişkin bilgi verdi. Erdem, standart ile Türkiye'de bu alanda yaşanan kargaşa ile tabelaların yarattığı görüntü kirliliğinin son bulacağını belirtti.

Türkçeye gereken önemin verilmediğini, hak ettiği hassasiyetin gösterilmediğini anlatan Erdem, "Dilimize karşı duyarsızlık, yabancı dillere özenti herkesi, iş adamlarını, esnafı etkisi altına aldı. Cadde ve sokakları dolaştığımızda, mağaza işletmelerinde nasıl dil kirliliği yaşadığımızı görüyoruz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir de üniversite mezunu genç işsizlik sorununa ilişkin gündem dışı konuşma yaptı. Özdemir, AK Parti iktidarı dönemindeki politikalar nedeniyle 81 milyon vatandaşın karşı karşıya kaldığı hiçbir temel soruna kalıcı çözüm üretilemediğini savunarak, ekonomik kalkınma ve nitelikli iş gücü istihdamının itici gücü eğitim sisteminin çöktüğünü öne sürdü.

Özdemir, hükümetin her yıl en az 1 milyon kişiye yeni istihdam yaratması gerektiğini ancak genç nüfus istihdamına yönelik geçici, özel teşviklerle üniversiteli genç işsizlerle ilgili tablonun daha da kötüleştiğini söyledi.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, gündem dışı konuşmasında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin sorunlarını dile getirdi. Botan, Yüksekova'da "halkın yüksek yararı yerine halkın yüksek zararı" politikası uygulandığını ileri sürdü.

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