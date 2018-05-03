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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

Partiler, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı

TBMM Genel Kurulunda partiler, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, BM tarafından 25 yıl önce alınan özel bir kararla 3 Mayıs'ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü ilan edildiğini anımsattı.

Turan, basının, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, çağdaş rejimlerde yasama, yürütme, yargıdan sonra basının adeta dördüncü kuvvet haline geldiğini kaydetti.

Bülent Turan, basının, demokrasinin önünü açan, demokrasiyi geliştiren unsur olduğunu ancak vesayet rejiminin bir unsuru olarak kullanılmasına da özellikle darbe dönemlerinde şahitlik ettiklerini vurguladı.

Turan, başta parlamento muhabirleri olmak üzere tüm basın mensuplarının Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde tekrar cumhurbaşkanı adayı olarak teklif edilmesini kararlaştırdığını anımsatan Bülent Turan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın saat 11.00'de Erdoğan'ın adaylık başvurusunu YSK'ya teslim edeceğini bildirdi.

Turan, ittifakların önünü açtıklarını, hiçbir ittifaktan rahatsız olmadıklarını da dile getirdi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da cezaevinde gazeteciler olduğu sürece Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlamanın zor olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı.

Bir ülkede demokrasi şenliği olan seçimlere gittiklerini ifade eden Özkoç, 24 Haziran'ın yeni bir heyecan yaratması, Türkiye'nin şenliği olması gerektiğini kaydetti.

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Dünya Basın Özgürlüğü Günü TBMM Genel Kurulu

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