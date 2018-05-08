TBMM Genel Kurulu

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriyi şiddetle kınayarak, "Fransa, her şeyden önce kendi geçmişine bakmalı, kendine Fransız kalmamalıdır. Engizisyonları bizler unutmadık." dedi.
Meclis Genel Kurulu, Aydın başkanlığında toplandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın ile birlikte Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması sonrası, Tel Aviv'de, ABD Büyükelçiliği tabelalarının Kudüs yollarına asıldığını hatırlatan Turan, ABD'ye, "aklını başına alması" tavsiyesinde bulundu. Turan, 14 Mayıs'a kadar tüm milletvekillerini ABD'nin bu tavrını protestoya davet etti.
Fransa'da yayınlayan bildiriyi de şiddetle kınayan Turan, "Bu saldırılarda bulunan müptezelleri şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da Filistinlilerin kendi topraklarında tutsak, mazlum ve mağdur edildiğini belirtti.
Ziyarette, Filistinlilere Türkiye'nin güçlü desteğini bir kez daha ifade ettiklerini aktaran Aydın, "Orada, insanlık, vicdan bir sınavdan geçiyor. Uluslararası toplumun dikkatlerini bir kez daha oraya çekmek istiyoruz. Filistin'in haklı davasının yanındayız. ABD'nin haksız ve hukuka aykırı, kabul edilemez bu kararını bir kez daha gözden geçirmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Fransa'daki bildiriyi şiddetle kınayan Aydın, "Fransa, her şeyden önce kendi geçmişine bakmalı, kendine Fransız kalmamalıdır. Engizisyonları bizler unutmadık. Kaldı ki Batılı oryantalist Bernard Lewis, antisemitizmin batının kendi eseri olduğunu ifade ediyor. Asıl kendileri ile yüzleşmeliler." değerlendirmesinde bulundu.
MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de Fransa'da yayımlanan bildiriyi şiddetle kınadıklarını belirterek, yüz yıl önce bu toprakları işgal etmek isteyen ve Ortadoğu ve Afrika'yı kan gölüne çevirenlerin Kur'an-ı Kerim'e dil uzattığını ifade etti. Şimşek, sözde Fransız aydınlara Kur'an-ı Kerim'i okumaları tavsiyesinde bulundu.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise bildirinin, tam bir haddini aşmazlık ve aymazlık örneği olduğunu söyledi. Gök, bildiriyi CHP olarak şiddetle kınadıklarını dile getirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da bildirinin, İslam'a açık bir saldırı olduğuna işaret ederek, "İslam, şiddeti değil barışı ve kardeşliği vurgulayan bir dindir." dedi.
Avrupa'da son yıllarda İslam'a yönelik şiddet dilinin arttığının altını çizen Muş, "Milletimizin dinine ve kutsal kitabına yapılan bu saldırıyı kesinlikle hoş göremeyiz ve kabul etmeyiz. Bu bildiriyi en şiddetli şekilde kınıyoruz. Herkesi dini inançlara saygılı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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