TBMM Genel Kurulu

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesi 1000'er lira ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı gündemin ikinci sırasına alındı.

Tasarı, temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek.

7 maddesi kabul edilen, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarının, "İstanbul Üniversitesine bağlı bazı bölümlerin kurulacak İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesine bağlanmasını öngören 7. maddesine bağlı ek 182. maddesi", tekriri müzakere yapılarak bugün tekrar görüşülecek.

Bugün görüşülecek olan bu tasarı ile yapılandırma tasarısının görüşmelerinin 10 Mayıs Perşembe günü akşamına kadar tamamlanamaması halinde Genel Kurul, 11 Mayıs Cuma günü de çalışacak.