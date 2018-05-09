TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, sosyal medya üzerinden yürütülen bazı kampanyalara ilişkin, "Gerçek hayatta kaybedenler sosyal medya üzerinden bir teselli ve telafi ararlar. Şimdi de sosyal medyada yaşanan böyle bir fotomontaj imajdır. Sahadaki gerçeklikle ilgisi yoktur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve temsilcileri yerlerinden söz alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundular.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, sosyal medya üzerinden "Tamam" ve "Devam" temalı iki ayrı kampanya yürütüldüğünü belirterek, bu kampanyalara ilişkin bazı rakamları paylaştı. Koçdemir, milletin 24 Haziran'da iktidara gereken yanıtı vereceğini ve son sözünü söyleyeceğini ifade etti.

Karayolu Haftası dolayısıyla, trafik kazaları konusuna da dikkati çeken Koçdemir, yol işaretleri ve uyarıları gibi hayati unsurlarda yazılı kuralların uygulamaya geçirilemediğini, bunun da kazaların artmasında etkili olduğunu öne sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz AB'ye katılım sürecine bağlılığını hala korumaktadır. AB Türkiye'ye şaşı bakmaktan vazgeçmelidir. Çifte standart uygulamamalıdır. Siyasi kriterlerle süreci tıkamamalıdır. Türkiye üzerine düşenleri büyük ölçüde yapmıştır." diye konuştu.