HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı: - "Gerçek hayatta kaybedenler sosyal medya üzerinden bir teselli ve telafi ararlar. Şimdi de sosyal medyada yaşanan böyle bir fotomontaj imajdır. Sahadaki gerçeklikle ilgisi yoktur" - MHP Grup Başkanvekili Usta: - "Ülkemiz AB'ye katılım sürecine bağlılığını hala korumaktadır. AB Türkiye'ye şaşı bakmaktan vazgeçmelidir, çifte standart uygulamamalıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, sosyal medya üzerinden yürütülen bazı kampanyalara ilişkin, "Gerçek hayatta kaybedenler sosyal medya üzerinden bir teselli ve telafi ararlar. Şimdi de sosyal medyada yaşanan böyle bir fotomontaj imajdır. Sahadaki gerçeklikle ilgisi yoktur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve temsilcileri yerlerinden söz alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundular.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, sosyal medya üzerinden "Tamam" ve "Devam" temalı iki ayrı kampanya yürütüldüğünü belirterek, bu kampanyalara ilişkin bazı rakamları paylaştı. Koçdemir, milletin 24 Haziran'da iktidara gereken yanıtı vereceğini ve son sözünü söyleyeceğini ifade etti.

Karayolu Haftası dolayısıyla, trafik kazaları konusuna da dikkati çeken Koçdemir, yol işaretleri ve uyarıları gibi hayati unsurlarda yazılı kuralların uygulamaya geçirilemediğini, bunun da kazaların artmasında etkili olduğunu öne sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olduğunu hatırlatarak, "Ülkemiz AB'ye katılım sürecine bağlılığını hala korumaktadır. AB Türkiye'ye şaşı bakmaktan vazgeçmelidir. Çifte standart uygulamamalıdır. Siyasi kriterlerle süreci tıkamamalıdır. Türkiye üzerine düşenleri büyük ölçüde yapmıştır." diye konuştu.

Genel Kurulun bugün gündeme alacağı, emeklilere dini bayramlarda bin lira ikramiye verilmesi düzenlemesini de içeren tasarıya da değinen Usta, tasarıyla pek çok kesime müjdeli haberler verildiğini vurguladı.

Usta, emeklilikte yaşa takılanlar ve bazı meslek gruplarında ataması yapılmayanların da beklentileri olduğunu hatırlattı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da bir askerin Van'da görev yaptığı karakolda etnik kimliği gerekçesiyle diğer iki askerler tarafından dövüldüğünü iddia ederek, buna ilişkin bir fotoğraf gösterdi.

Beştaş, Milli Savunma Bakanlığı ve tüm ilgilileri ayrımcılığa son verilmesi konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

-"Önce kendi içinizde demokrasiyi kurun"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin büyük kongre delegeleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabalarının bulunduğunu ileri sürerek, "Bunun bir saltanatın tarifi olduğunu" savundu.

Özel, demokrasi konusunda birilerine laf söylemeye kalkanların önce kendi içlerinde demokrasiyi kurması gerektiğini ifade etti.

9 Mart Avrupa Günü'nü kutlayan ve AK Parti'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerde izlediği politikayı eleştiren Özel, "Avrupa Günü'nü biz, hedeflenen muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve onu geçmek için Türkiye'nin bilime ve çağdaşlığa yönelik mücadelesinin bir devamı olarak görüyoruz." dedi.

-"Milli Savunma Bakanlığı gerekli incelemeyi yapacaktır"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise konuşmasında HDP Grup Başkanvekili Beştaş'ın Van'da bir karakolda yaşanan olayı etnik kimlikle ilişkilendirmesini doğru bulmadığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığının gerekli incelemeyi yaparak kamuoyunu aydınlatacağını aktaran Bostancı, "Ne zaman nerede bir hadise yaşansa onu hemen etnik kökende bir okuma üzerinden anlatmak, etnik siyasetin kışkırtıcı dili oldu. Buna dikkat etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bostancı, sosyal medya üzerinden bir gürültü koparılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sosyal medya şöyle bir işe de yarar; gerçek hayatta kaybedenler sosyal medya üzerinden bir teselli ve telafi ararlar. Dikkat ederseniz, mesela İnstagram'da insanlar gerçekliklerini değil, fotomontaj imajlarını yükseltmeye çalışırlar. Şimdi de sosyal medyada yaşanan böyle bir fotomontaj imajdır. Sahadaki gerçeklikle ilgisi yoktur. Kullanılan dile dikkat edin; 'Sayın Erdoğan gitsin' diyorlar, inşallah toplumun çoğunluğu da 24 Haziran'da 'Devam' diyecek, 'O gitsin' diyenler, onlar da 'Erdoğan' diyorlar. Kim götürecek Erdoğan'ı, hangi isim? Onun cevabı yok. Öyle bir iddia yok. Sanki Sayın Erdoğan gidince Külliyedeki makamı boş kalacakmış gibi bir anlam var. Dolayısıyla bizatihi sözün kendisi gerçekliğe işaret ediyor."

-"Biri de benim, postacı Osman'ın çocuğuyum"

Bostancı, AK Parti'nin büyük kongre delegelerinin seçimine ilişkin eleştiriye de yanıt verdi.

AK Parti'nin bin 500'ün üzerinde büyük kongre delegesi olduğunu belirten Bostancı, "Biri de benim, postacı Osman'ın çocuğuyum. Oradaki delegelerin büyük çoğunluğu halkın çocuklarıdır. Zaten AK Parti'yi de iktidar yapan bu karakteridir. Üç isim sayıp farklı bir algı çıkarmaya çalışmak doğru değildir." ifadelerini kullandı.

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki
Erdoğan ve İnce görüşmesinin tarihi belli olduErdoğan ve İnce görüşmesinin tarihi belli oldu
Çorum'da gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta yeni gelişmeÇorum'da gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erhan usta Kadir Koçdemir meral danış beştaş Naci Bostancı Özgür Özel sosyal medya TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

İl ve ilçe sayısı artıyor mı? MHP'den 2023 çıkışı

İl ve ilçe sayısı artıyor mı? MHP'den 2023 çıkışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.