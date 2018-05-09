TBMM Genel Kurulu

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.
AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre, bazı uluslararası anlaşmalar gündemin ön sıralarına alındı.
Genel Kurul, haftalık çalışma gününün dışında cuma ve cumartesi günleri de çalışacak.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı, 48 saat geçmeden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.
Öte yandan CHP, "çay tarımında yaşanan sorunlarla" ilgili grup önerisini, TBMM Genel Kuruluna taşıdı.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye için çayın stratejik ürün olduğunu ve çayla ilgili sorunların bulunduğunu söyledi. Çay üreticisi emeğinin karşılığını alamadığını dile getiren Bayraktutan, bu konuya mutlaka müdahale edilmesi gerektiğini savundu.
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da Karadeniz denilince akla çayın geldiğini belirterek, "Fındık ve çay konusunda aslında bizim bölgemizde ciddi bir sorun var. Bu sorunun çözümüyle ilgili ciddi bir el atılması gerekiyor. Bu sorun yapısaldır." ifadesini kullandı.
AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar ise AK Parti iktidarlarından önce bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi beklenen enflasyona göre yaş çayın fiyatın belirlendiğini ve enflasyonun hiçbir zaman beklenen seviyede çıkmamasından dolayı üreticinin kaybettiğini, yaş çay bedellerinin de bir sonraki sene ödendiğini hatırlattı. Ayar, "Böyle bir dönemde bugünkü döneme geldik. Nedir bu dönem? Yaş çay fiyatı gerçekleşen enflasyona göre artı refah payıyla belirlenmektedir. Yine satılan çay bedelleri bir sonraki yılda değil bir sonraki ay içerisinde ödenmektedir. Enflasyondan dolayı da herhangi bir kayba uğratılmamaktadır." diye konuştu.
CHP'nin önerisi müzakerelerin ardından kabul edilmedi.
HDP'nin, "ekonomik krize bağlı yoksulluk ve beraberinde oluşan sorunlarla" ilgili grup önerisi de görüşülerek, reddedildi.
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