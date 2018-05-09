HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 18:32 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi - "Yetki Kanun Tasarısı" 48 saat geçmeden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre, bazı uluslararası anlaşmalar gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurul, haftalık çalışma gününün dışında cuma ve cumartesi günleri de çalışacak.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı, 48 saat geçmeden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

Öte yandan CHP, "çay tarımında yaşanan sorunlarla" ilgili grup önerisini, TBMM Genel Kuruluna taşıdı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye için çayın stratejik ürün olduğunu ve çayla ilgili sorunların bulunduğunu söyledi. Çay üreticisi emeğinin karşılığını alamadığını dile getiren Bayraktutan, bu konuya mutlaka müdahale edilmesi gerektiğini savundu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da Karadeniz denilince akla çayın geldiğini belirterek, "Fındık ve çay konusunda aslında bizim bölgemizde ciddi bir sorun var. Bu sorunun çözümüyle ilgili ciddi bir el atılması gerekiyor. Bu sorun yapısaldır." ifadesini kullandı.

AK Parti Rize Milletvekili Hikmet Ayar ise AK Parti iktidarlarından önce bütün tarım ürünlerinde olduğu gibi beklenen enflasyona göre yaş çayın fiyatın belirlendiğini ve enflasyonun hiçbir zaman beklenen seviyede çıkmamasından dolayı üreticinin kaybettiğini, yaş çay bedellerinin de bir sonraki sene ödendiğini hatırlattı. Ayar, "Böyle bir dönemde bugünkü döneme geldik. Nedir bu dönem? Yaş çay fiyatı gerçekleşen enflasyona göre artı refah payıyla belirlenmektedir. Yine satılan çay bedelleri bir sonraki yılda değil bir sonraki ay içerisinde ödenmektedir. Enflasyondan dolayı da herhangi bir kayba uğratılmamaktadır." diye konuştu.

CHP'nin önerisi müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

HDP'nin, "ekonomik krize bağlı yoksulluk ve beraberinde oluşan sorunlarla" ilgili grup önerisi de görüşülerek, reddedildi.

Dolar tutulamıyor! Rekor üstüne rekorDolar tutulamıyor! Rekor üstüne rekor
FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!
YSK, Millet İttifakı ile ilgili kararını verdi!YSK, Millet İttifakı ile ilgili kararını verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çay grup önerisi TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avrupa Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

Twitter'daki Tamam-devam tartışması Meclis'te gündem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.