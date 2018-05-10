TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, belediyelerin kendi hizmetleri dışında her işi yaptığını belirterek, "Belediyeler lokanta, kafe açıyor. Her türlü hizmet sektörüne girmiş vaziyetteler. İnsanlara iş fırsatı bırakmayan belediyelerin bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor." dedi.
TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Usta, geçen haftalarda Samsun'da SAMGİAD temsilcileri ile bir toplantı yaptıklarını ve önemli konuların gündeme geldiğini söyledi.
Genç iş adamlarının özellikle ekonomide belirsizliklerin olduğunu dile getirdiğini, bunun üzerine kendisinin de önümüzdeki dönemde bu belirsizliğin ortadan kalkacağını söylediğini aktaran Usta, şöyle konuştu:
"Yaşanan olumsuzluklara örnek verecek olursak, belediyeler şu an kendi hizmetleri dışında her işi yapmaktalar. Belediyeler lokanta açıyorlar, kafe açıyorlar. Her türlü hizmet sektörüne girmiş vaziyetteler. Özel bir kuruluşun belediyeyle rekabet imkanını yoktur çünkü bir sürü maliyet belediye bütçesinden karşılanıyor. Dolayısıyla insanlara iş fırsatı bırakmayan belediyelerin bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığının bu konuyu mutlaka ele alması gerekiyor. Özellikle geri dönüşüm konusunda büyük sıkıntılar var. 15 milyar dolar israfın olduğu değerlendiriliyor. Belediyelerin kafe açmak yerine geri dönüşüm konusuna ağırlık vermeleri lazım."
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da TRT'nin AK Parti iktidarının seçim propagandası aracı haline geldiğini öne sürdü.
TRT'nin, AK Parti'nin seçim propagandası aracı olmadığını bilmesi gerektiğini belirten Tanal, "TRT payı alınması her vatandaş için eşit, tarafsız ve genel yayın yapılması ilkelerini içermektedir. Seçimin demokratik ve adil olması kriterinin başında da TRT'nin her siyasi partinin genel başkanına ve her cumhurbaşkanı adayına eşit halde yer vermesi gelmektedir." diye konuştu.
Tanal, bu haftanın Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası olduğunu anımsatarak, trafikte küçük bir ihmalin büyük felaketleri beraberinde getireceğini vurguladı.
"Trafik canavarı olmayalım." diyen Tanal, "Kaza en pahalı cezadır. Kazaları otolar değil, şoförler yapar. Hastanelerin de mağazalar gibi vitrinleri olsaydı bu denli acı trafik kazaları olmazdı. Siyasi iktidar belirli yerlerde bu vitrinleri oluşturursa bu kazalar da olmamış olur." dedi.
- "İnsanın kalbi engelli olmasın, diğer bütün engeller aşılır"
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise nüfusun yüzde 12 ila 15'ini engellilerin oluşturduğunu, engellilerin yüzde 80'inin iş gücü piyasasına katılamadığını belirtti.
Herkesin bir engelli adayı olduğunu aklından çıkarmaması gerektiğini ifade eden Beştaş, "Bakanlık bütçesinden engellilere ayrılan pay, engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan oldukça uzak. Engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa etmeliyiz. Bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmalıyız. Yardıma ihtiyaç duymadan yaşayabilecekleri toplumsal ve yasal zorlukların aşılması gerekiyor. En büyük engel sevgisizliktir. İnsanın kalbi engelli olmasın, diğer bütün engeller aşılır." diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise bu özel haftanın engelli bireylerin sorunlarına daha fazla dikkat çekilmesine ve engelli vatandaşlara yönelik duyarlılığın artırılmasına vesile olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.
- "Sevgisizliği ortadan kaldırabilirsek herkesi kucaklarız"
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da Başkanlık Divanı olarak her insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlattıklarını söyledi.
Tüm engellileri sevgi ve saygıyla selamladıklarını ifade eden Aydın, "Bu haftanın özelde de engelli kardeşlerimizin sorunlarına ve bu sorunların çözümü noktasındaki önerilere ayrılması gerektiği kanaatimizi paylaşıyoruz. En büyük engel olan sevgisizliği ortadan kaldırabilirsek herkesi kucaklarız diye düşünüyorum." dedi.
Öte yandan, 15 milletvekilinin CHP'ye dönmesiyle İYİ Parti TBMM Grubu düştü. Genel Kurulda İYİ Parti'nin bulunduğu sıra yeniden eskisi gibi HDP'ye tahsis edildi.
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