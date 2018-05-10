TBMM Genel Kurulu

"Yaşanan olumsuzluklara örnek verecek olursak, belediyeler şu an kendi hizmetleri dışında her işi yapmaktalar. Belediyeler lokanta açıyorlar, kafe açıyorlar. Her türlü hizmet sektörüne girmiş vaziyetteler. Özel bir kuruluşun belediyeyle rekabet imkanını yoktur çünkü bir sürü maliyet belediye bütçesinden karşılanıyor. Dolayısıyla insanlara iş fırsatı bırakmayan belediyelerin bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığının bu konuyu mutlaka ele alması gerekiyor. Özellikle geri dönüşüm konusunda büyük sıkıntılar var. 15 milyar dolar israfın olduğu değerlendiriliyor. Belediyelerin kafe açmak yerine geri dönüşüm konusuna ağırlık vermeleri lazım."

Genç iş adamlarının özellikle ekonomide belirsizliklerin olduğunu dile getirdiğini, bunun üzerine kendisinin de önümüzdeki dönemde bu belirsizliğin ortadan kalkacağını söylediğini aktaran Usta, şöyle konuştu:

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Usta, geçen haftalarda Samsun'da SAMGİAD temsilcileri ile bir toplantı yaptıklarını ve önemli konuların gündeme geldiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, belediyelerin kendi hizmetleri dışında her işi yaptığını belirterek, "Belediyeler lokanta, kafe açıyor. Her türlü hizmet sektörüne girmiş vaziyetteler. İnsanlara iş fırsatı bırakmayan belediyelerin bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da TRT'nin AK Parti iktidarının seçim propagandası aracı haline geldiğini öne sürdü.

TRT'nin, AK Parti'nin seçim propagandası aracı olmadığını bilmesi gerektiğini belirten Tanal, "TRT payı alınması her vatandaş için eşit, tarafsız ve genel yayın yapılması ilkelerini içermektedir. Seçimin demokratik ve adil olması kriterinin başında da TRT'nin her siyasi partinin genel başkanına ve her cumhurbaşkanı adayına eşit halde yer vermesi gelmektedir." diye konuştu.

Tanal, bu haftanın Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası olduğunu anımsatarak, trafikte küçük bir ihmalin büyük felaketleri beraberinde getireceğini vurguladı.

"Trafik canavarı olmayalım." diyen Tanal, "Kaza en pahalı cezadır. Kazaları otolar değil, şoförler yapar. Hastanelerin de mağazalar gibi vitrinleri olsaydı bu denli acı trafik kazaları olmazdı. Siyasi iktidar belirli yerlerde bu vitrinleri oluşturursa bu kazalar da olmamış olur." dedi.

- "İnsanın kalbi engelli olmasın, diğer bütün engeller aşılır"