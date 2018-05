TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, belediyelerin kendi hizmetleri dışında her işi yaptığını belirterek, "Belediyeler lokanta, kafe açıyor. Her türlü hizmet sektörüne girmiş vaziyetteler. İnsanlara iş fırsatı bırakmayan belediyelerin bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Usta, geçen haftalarda Samsun'da SAMGİAD temsilcileri ile bir toplantı yaptıklarını ve önemli konuların gündeme geldiğini söyledi.

Genç iş adamlarının özellikle ekonomide belirsizliklerin olduğunu dile getirdiğini, bunun üzerine kendisinin de önümüzdeki dönemde bu belirsizliğin ortadan kalkacağını söylediğini aktaran Usta, şöyle konuştu:

"Yaşanan olumsuzluklara örnek verecek olursak, belediyeler şu an kendi hizmetleri dışında her işi yapmaktalar. Belediyeler lokanta açıyorlar, kafe açıyorlar. Her türlü hizmet sektörüne girmiş vaziyetteler. Özel bir kuruluşun belediyeyle rekabet imkanını yoktur çünkü bir sürü maliyet belediye bütçesinden karşılanıyor. Dolayısıyla insanlara iş fırsatı bırakmayan belediyelerin bu tutumundan vazgeçmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığının bu konuyu mutlaka ele alması gerekiyor. Özellikle geri dönüşüm konusunda büyük sıkıntılar var. 15 milyar dolar israfın olduğu değerlendiriliyor. Belediyelerin kafe açmak yerine geri dönüşüm konusuna ağırlık vermeleri lazım."