TBMM Genel Kurulu, bugün, yetki tasarısı ile borçların yapılandırması, imar affı, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri içeren tasarının görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak.

TBMM Genel Kurulunda, çalışma gün ve saatleri ile ele alınacak konulara ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen 6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı'nın 48 saat geçmeden görüşülmesi kararı alındı.

Tasarı, gündemin ilk sırasına alındı ve tasarının görüşmelerine Genel Kurulda başlandı.

Genel Kurul bugün, bu tasarının yasalaşmasının ardından "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısının ikinci bölümünü ele alacak.

Bu tasarıların bugün tamamlanması halinde, Genel Kurul 11 Mayıs Cuma ve 11 Mayıs Cumartesi günleri çalışmayacak.

Öte yandan Genel Kurulda, boş bulunan TBMM Başkanlık Divanı üyeliğine, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu seçildi.

HDP'nin, "OHAL döneminde BES üyesi kamu görevlilerine yönelik uygulamalar" ile ilgili grup önerisinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

