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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 18:26 | Son Güncelleme

AK Parti Grup başkanvekili Naci Bostancı: - "Kim Ortadoğu coğrafyasında barış istiyorsa İsrail devletinin bu saldırgan, radikal şiddetini reddeden bir noktada yer alması gerekir" - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: - "Filistin halkının seslerini duyurmalarına izin verilmiyor. O ses biz olmalıyız. Meclise, hepimize tarihi bir sorumluluk düşüyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Kim Ortadoğu coğrafyasında barış istiyorsa İsrail devletinin bu saldırgan, radikal şiddetini reddeden bir noktada yer alması gerekir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Kudüs konusundaki özel oturumun ardından Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında günlük çalışma programına devam ediliyor.

Grup Başkanvekilleri yerlerinden söz alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundular.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Irak'taki seçimlere değinerek, Irak Türkmenlerinin seçimde usulsüzlüklere ilişkin iddialarına dikkati çekti ve bu iddiaları yakından takip ettiklerini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 13 Mayıs'ın Soma maden kazasının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Soma halkının sorumluları unutmadığını ve hesap sorulmasını beklediğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamına tepki göstererek, "Filistin halkının seslerini duyurmalarına izin verilmiyor. O ses biz olmalıyız. Meclise, hepimize tarihi bir sorumluluk düşüyor. Her türlü ayrılığı bir kenara koyup kardeşlerimize, mazlum Filistin halkına sahip çıkmalıyız. Biz hükümete destek vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise gruplarının Filistin halkının haklı direnişini desteklediğini vurgulayarak, "Bugün ve geçmişten bugüne kadar Filistinlilere yönelik zulüm politikalarına sahip olan İsrail yönetimini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Bölgedeki birçok hadisenin kaynağında şüphesiz Filistin davası ve Kudüs'ün statüsü meselesi olduğunu dile getiren Bostancı, "Kim Ortadoğu coğrafyasında barış istiyorsa İsrail devletinin bu saldırgan, radikal şiddetini reddeden bir noktada yer alması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

- Araştırma komisyonu raporları görüşülecek

Genel Kurulda Danışma Kurulunun gündeme ilişkin önerisi kabul edilerek dört Meclis Araştırma Komisyonunun raporları gündemde ön sıraya çekildi.

Kabul edilen öneriye göre Genel Kurul bugün, Çölyak Hastalığı, Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıkları, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üretimi konusundaki Araştırma Komisyonlarının raporlarını ele alacak.

Öte yandan HDP Grubunun, "İsrail'in Kudüs'ü tek taraflı başkent ilan etmesinin arkasından yaşanan olayların" araştırılmasına ilişkin önergesinin, bugün gündeme alınması önerisi reddedildi.

Ayrıca HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınması önergesi de kabul edilmedi.

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