TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Kim Ortadoğu coğrafyasında barış istiyorsa İsrail devletinin bu saldırgan, radikal şiddetini reddeden bir noktada yer alması gerekir." dedi.
TBMM Genel Kurulunda, Kudüs konusundaki özel oturumun ardından Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında günlük çalışma programına devam ediliyor.
Grup Başkanvekilleri yerlerinden söz alarak çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundular.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Irak'taki seçimlere değinerek, Irak Türkmenlerinin seçimde usulsüzlüklere ilişkin iddialarına dikkati çekti ve bu iddiaları yakından takip ettiklerini söyledi.
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 13 Mayıs'ın Soma maden kazasının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Soma halkının sorumluları unutmadığını ve hesap sorulmasını beklediğini belirtti.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamına tepki göstererek, "Filistin halkının seslerini duyurmalarına izin verilmiyor. O ses biz olmalıyız. Meclise, hepimize tarihi bir sorumluluk düşüyor. Her türlü ayrılığı bir kenara koyup kardeşlerimize, mazlum Filistin halkına sahip çıkmalıyız. Biz hükümete destek vermeye hazırız." şeklinde konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise gruplarının Filistin halkının haklı direnişini desteklediğini vurgulayarak, "Bugün ve geçmişten bugüne kadar Filistinlilere yönelik zulüm politikalarına sahip olan İsrail yönetimini şiddetle kınıyoruz." dedi.
Bölgedeki birçok hadisenin kaynağında şüphesiz Filistin davası ve Kudüs'ün statüsü meselesi olduğunu dile getiren Bostancı, "Kim Ortadoğu coğrafyasında barış istiyorsa İsrail devletinin bu saldırgan, radikal şiddetini reddeden bir noktada yer alması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
- Araştırma komisyonu raporları görüşülecek
Genel Kurulda Danışma Kurulunun gündeme ilişkin önerisi kabul edilerek dört Meclis Araştırma Komisyonunun raporları gündemde ön sıraya çekildi.
Kabul edilen öneriye göre Genel Kurul bugün, Çölyak Hastalığı, Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıkları, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üretimi konusundaki Araştırma Komisyonlarının raporlarını ele alacak.
Öte yandan HDP Grubunun, "İsrail'in Kudüs'ü tek taraflı başkent ilan etmesinin arkasından yaşanan olayların" araştırılmasına ilişkin önergesinin, bugün gündeme alınması önerisi reddedildi.
Ayrıca HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınması önergesi de kabul edilmedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'
Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı
TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi
İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Fitness modeli Jen Selter bu kez İstanbul'da
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum