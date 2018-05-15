TBMM Genel Kurulu

TBMM Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, "Kültür varlığı kaçakçılığının en önemli nedenlerinden biri dış taleptir. Bu talebi kırmak için yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının tespit çalışmalarına ağırlık verilmeli ve iadesi için tüm imkanlar kullanılmalıdır." dedi.
TBMM Genel Kurulunda Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarının Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarının Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulun Meclis Araştırma Komisyonu ile Çölyak Hastalığının Araştırılması ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Yönelik Sağlanabilecek Yardımların Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporları ayrı ayrı görüşüldü.
MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, kültür varlıklarına ilişkin komisyon raporu üzerinde grubu adına yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kendi kültürel birikiminin farkında olan ve bunu da paylaşan bir kitleye sahip bulunduğunu söyledi.
Kültür varlıkları konusunda toplumsal farkındalığın önemine işaret eden Ersoy, Meclis komisyonunun çalışmasının da bu kapsamda hazırlandığını belirtti.
İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösteren Ersoy, yaşananları "dini saiklerle yapılan bir terörist devlet işlemi" olarak tanımladı ve İsrail'i kınadı.
- "Filistin halkına yönelik bu katliamı kınıyorum"
HDP Grubu adına söz alan Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan da dünyanın bilgisiz ve sorumsuz kişilerce yönetilmesinin beraberinde katliamları da getirdiğini söyledi.
ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonrasında bunun Filistinlilere katliamlarla kabul ettirilmeye çalışıldığını dile getiren Akdoğan, "Filistin halkına yönelik bu katliamı kınıyorum. Bu bir soykırımdır." diye konuştu.
Türkiye'deki tarihi dokuların yeterli kadar korunmadığını ileri süren Akdoğan, hatta iktidarın yok oluşlarına bizzat onay verdiğini, Hasankeyf'in de bunun bir örneği olduğunu ileri sürdü.
HES, baraj yapımı gibi gerekçelerle tarihi mekan ve eserlerin yok edildiğini iddia eden Akdoğan, "Ülke içindeki tarihi dokuların hali perişan. Önce onlara sahip çıkalım. Var olan eserlerimizin pek çoğunu kendi ellerimizle yıkmaktayız." dedi.
CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Türkiye'nin bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu vurguladı.
Yüzyıllardır Türkiye'den kaçırılan eserler olduğunu dile getiren Kuyucuoğlu, bu durumun önlenmesi için başta yasal düzenlemeler olmak üzere tüm koşulların bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Kuyucuoğlu, Türkiye'nin, yurt dışına kaçırılan eserler ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi konusunda bu sorunu yaşayan diğer ülkelere öncülük edebileceğini bildirdi.
AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de aynı zamanda başkanlığını yaptığı komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Türkiye'nin kültür varlıkları açısından son derece zengin bir ülke olduğunun altını çizen İsen, kültür varlıklarının korunması ve eski eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik raporda yer alan önerileri de sıraladı.
İsen, "Kültür varlığı kaçakçılığının en önemli nedenlerinden biri dış taleptir. Bu talebi kırmak için yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının tespit çalışmalarına ağırlık verilmeli ve iadesi için tüm imkanlar kullanılmalıdır. İadesi ikili görüşmelerle sağlanamayan kültür varlıklarının iadesine yönelik mahkeme yolu da denenmelidir." şeklinde konuştu.
- Çölyak hastalığına ilişkin araştırma komisyonu raporunun görüşmeleri
Çölyak Hastalığının Araştırılması ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Yönelik Sağlanabilecek Yardımların Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunu raporu da Genel Kurulda görüşüldü.
Komisyona başkanlık yapan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, çalışmaları ve rapor hakkında bilgi verdi.
Çölyak hastalığının ilaç tedavisinin olmadığına dikkati çeken Tamer, bu nedenle glutensiz gıdaların üretimi ile ilgili sorunların giderilmesi için bakanlıklarla ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Çölyak hastalığı sağlık raporunda kullanım süresini 1 yıldan 3 yıla çıkardıklarını anımsatan Tamer, glutensiz gıdaların üretilmesi için Ar-Ge çalışması yapılmasını da sağladıklarını anlattı.
HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de raporu benimsediklerini ifade ederek, hükümetin, rapordaki taleplerin gereğini yapmasını istedi.
MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, bazı glutensiz ürünlerin fiyatlarını kürsüden paylaşarak, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti.
CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da milletvekili adaylığı için başvurmadığını kaydederek, milletvekilliği yaptığı dönemde Türkiye'de yaşananları anlattı. Atıcı, kendisini 3 dönem milletvekili seçen Mersin halkına teşekkür ederek, "Allahaısmarladık." dedi.
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