TBMM Genel Kurulu

TBMM Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, "Kültür varlığı kaçakçılığının en önemli nedenlerinden biri dış taleptir. Bu talebi kırmak için yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının tespit çalışmalarına ağırlık verilmeli ve iadesi için tüm imkanlar kullanılmalıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarının Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarının Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulun Meclis Araştırma Komisyonu ile Çölyak Hastalığının Araştırılması ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Yönelik Sağlanabilecek Yardımların Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporları ayrı ayrı görüşüldü.

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, kültür varlıklarına ilişkin komisyon raporu üzerinde grubu adına yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kendi kültürel birikiminin farkında olan ve bunu da paylaşan bir kitleye sahip bulunduğunu söyledi.