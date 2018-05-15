HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 20:51 | Son Güncelleme

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıkları ile çölyak hastalığına ilişkin araştırma komisyonlarının raporları görüşüldü - AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen: - "Kültür varlığı kaçakçılığının en önemli nedenlerinden biri dış taleptir. Bu talebi kırmak için, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının tespit çalışmalarına ağırlık verilmeli ve iadesi için tüm imkanlar kullanılmalıdır"

TBMM Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, "Kültür varlığı kaçakçılığının en önemli nedenlerinden biri dış taleptir. Bu talebi kırmak için yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının tespit çalışmalarına ağırlık verilmeli ve iadesi için tüm imkanlar kullanılmalıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarının Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarının Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulun Meclis Araştırma Komisyonu ile Çölyak Hastalığının Araştırılması ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Yönelik Sağlanabilecek Yardımların Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporları ayrı ayrı görüşüldü.

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, kültür varlıklarına ilişkin komisyon raporu üzerinde grubu adına yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kendi kültürel birikiminin farkında olan ve bunu da paylaşan bir kitleye sahip bulunduğunu söyledi.

Kültür varlıkları konusunda toplumsal farkındalığın önemine işaret eden Ersoy, Meclis komisyonunun çalışmasının da bu kapsamda hazırlandığını belirtti.

İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki gösteren Ersoy, yaşananları "dini saiklerle yapılan bir terörist devlet işlemi" olarak tanımladı ve İsrail'i kınadı.

- "Filistin halkına yönelik bu katliamı kınıyorum"

HDP Grubu adına söz alan Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan da dünyanın bilgisiz ve sorumsuz kişilerce yönetilmesinin beraberinde katliamları da getirdiğini söyledi.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonrasında bunun Filistinlilere katliamlarla kabul ettirilmeye çalışıldığını dile getiren Akdoğan, "Filistin halkına yönelik bu katliamı kınıyorum. Bu bir soykırımdır." diye konuştu.

Türkiye'deki tarihi dokuların yeterli kadar korunmadığını ileri süren Akdoğan, hatta iktidarın yok oluşlarına bizzat onay verdiğini, Hasankeyf'in de bunun bir örneği olduğunu ileri sürdü.

HES, baraj yapımı gibi gerekçelerle tarihi mekan ve eserlerin yok edildiğini iddia eden Akdoğan, "Ülke içindeki tarihi dokuların hali perişan. Önce onlara sahip çıkalım. Var olan eserlerimizin pek çoğunu kendi ellerimizle yıkmaktayız." dedi.

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Türkiye'nin bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu vurguladı.

Yüzyıllardır Türkiye'den kaçırılan eserler olduğunu dile getiren Kuyucuoğlu, bu durumun önlenmesi için başta yasal düzenlemeler olmak üzere tüm koşulların bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuyucuoğlu, Türkiye'nin, yurt dışına kaçırılan eserler ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi konusunda bu sorunu yaşayan diğer ülkelere öncülük edebileceğini bildirdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen de aynı zamanda başkanlığını yaptığı komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin kültür varlıkları açısından son derece zengin bir ülke olduğunun altını çizen İsen, kültür varlıklarının korunması ve eski eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik raporda yer alan önerileri de sıraladı.

İsen, "Kültür varlığı kaçakçılığının en önemli nedenlerinden biri dış taleptir. Bu talebi kırmak için yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının tespit çalışmalarına ağırlık verilmeli ve iadesi için tüm imkanlar kullanılmalıdır. İadesi ikili görüşmelerle sağlanamayan kültür varlıklarının iadesine yönelik mahkeme yolu da denenmelidir." şeklinde konuştu.

- Çölyak hastalığına ilişkin araştırma komisyonu raporunun görüşmeleri

Çölyak Hastalığının Araştırılması ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Yönelik Sağlanabilecek Yardımların Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunu raporu da Genel Kurulda görüşüldü.

Komisyona başkanlık yapan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, çalışmaları ve rapor hakkında bilgi verdi.

Çölyak hastalığının ilaç tedavisinin olmadığına dikkati çeken Tamer, bu nedenle glutensiz gıdaların üretimi ile ilgili sorunların giderilmesi için bakanlıklarla ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çölyak hastalığı sağlık raporunda kullanım süresini 1 yıldan 3 yıla çıkardıklarını anımsatan Tamer, glutensiz gıdaların üretilmesi için Ar-Ge çalışması yapılmasını da sağladıklarını anlattı.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de raporu benimsediklerini ifade ederek, hükümetin, rapordaki taleplerin gereğini yapmasını istedi.

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, bazı glutensiz ürünlerin fiyatlarını kürsüden paylaşarak, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da milletvekili adaylığı için başvurmadığını kaydederek, milletvekilliği yaptığı dönemde Türkiye'de yaşananları anlattı. Atıcı, kendisini 3 dönem milletvekili seçen Mersin halkına teşekkür ederek, "Allahaısmarladık." dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çölyak İsmail Tamer Mustafa İsen TBMM Genel Kurulu Yurtdışına kaçırılan kültür varlıkları

En Çok Okunan Haberler

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İlginizi Çekebilir

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

Devlet Bahçeli'den Kudüs tepkisi

Devlet Bahçeli'den Kudüs tepkisi

Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Selahattin Demirtaş için flaş talep

Selahattin Demirtaş için flaş talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.