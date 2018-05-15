TBMM Genel Kurulu

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, "PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ, PDY, DHKP-C gibi birtakım terör örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarını ve finanslarında kullandıkları çok aşikar şekilde ortada." dedi.
TBMM Genel Kurulunda Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ile Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporları ayrı ayrı görüşüldü.
Uyuşturucu madde bağımlılığına ilişkin Meclis Araştırması Komisyonu raporunun görüşmelerinde söz alan Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, madde bağımlılığıyla mücadelede bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin ciddi şekilde uyuşturucu terörüne maruz kaldığını dile getiren Tezcan, "Özellikle PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ, PDY, DHKP-C gibi birtakım terör örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarını ve finanslarında kullandıkları çok aşikar şekilde ortada ve raporda yer alıyor." ifadesini kullandı.
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner de komisyonun seçim kararı nedeniyle çalışmalarını detaylandırılamadığını savundu. Uyuşturucu kullanımıyla ilgili kamunun ölçme ve değerlendirme yapamadığını öne süren Cihaner, mahalle meclisleri kurularak uyuşturucu ile mücadele edilebileceğini söyledi.
MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, toplumun uyuşturucu konusunda yeterince bilgilendirilmesi gerektiğini, raporun bu konuda önemli katkı sunacağını vurguladı.
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, uyuşturucu kullanımının en fazla gençler arasında görüldüğünü, bunun çözümü için gençlere iyi eğitim verilmesi ve her alanda söz sahibi olmasının sağlanması gerektiğini dile getirdi.
- Bağcılık komisyonun raporunun görüşmeleri
Genel Kurulda, Bağcılık Sektörü ve Üzün Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun raporu da görüşüldü.
MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, Türkiye'nin bağcılık alanında 6 bin yıllık bir tarihi olduğunu ve bu alanda dünyanın önemli ülkeleri arasında bulunduğunu belirtti.
Bağcılık sektörünün sorunlarına ilişkin komisyonun önemli tespitleri olduğunu dile getiren Tanrıkulu, lisanslı depoculuğun geliştirilmesini ve çekirdeksiz kuru üzüm arzının azaltılarak yaş üzüm ihracatının teşvik edilmesini istediklerini söyledi.
HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, grubu adına yaptığı konuşmada, iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.
Yanlış politikalar sonucu köylünün tarımdan uzaklaştırıldığını, üretemez hale getirildiğini ileri süren Doğan, sektörü koruyan uygulamaların hayata geçirilmediğini söyledi. Doğan, komisyon raporunun önemli tespitleri içerdiğini belirterek, tozlu raflarda kalmaması dileğinde bulundu.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, iktidarın ithalata dayalı bir tarım politikası izlediğini, bunun tarımda yaşanan sorunlara çözüm olmadığını kaydetti.
Tarım politikasını düzenleyecek kurumların da iktidar eliyle çökertildiğini öne süren Gaytancıoğlu, "Et ve Balık Kurumunu güçlendirseydiniz, Türkiye bugün et ithalatını konuşmayacaktı." dedi.
AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise başkanlığını yaptığı komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İktidarın, üzüm üreticisine, desteklemelerle katkıda bulunduğunu anlatan Bilen, bu alanda daha iyi koşulların sağlanmasına yönelik önerilerini ise raporda sunduklarını belirtti.
Bilen, "Tarım bütün dünyanın sancılı sektörlerinden biridir. Ama AK Parti iktidara geldiğinde yeniden yapılandırıldı, planlandı, makinalaşması ve sanayileşmesi sağlandı." diye konuştu.
Komisyon raporlarının görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, günlük çalışma programının tamamlanması dolayısıyla birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Tüzün, birleşimi kapatırken tüm İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ederek, hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.
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