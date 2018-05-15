TBMM Genel Kurulu

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, "PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ, PDY, DHKP-C gibi birtakım terör örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarını ve finanslarında kullandıkları çok aşikar şekilde ortada." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ile Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporları ayrı ayrı görüşüldü.

Uyuşturucu madde bağımlılığına ilişkin Meclis Araştırması Komisyonu raporunun görüşmelerinde söz alan Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, madde bağımlılığıyla mücadelede bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin ciddi şekilde uyuşturucu terörüne maruz kaldığını dile getiren Tezcan, "Özellikle PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ, PDY, DHKP-C gibi birtakım terör örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarını ve finanslarında kullandıkları çok aşikar şekilde ortada ve raporda yer alıyor." ifadesini kullandı.