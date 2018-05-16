TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Dün itibarıyla 62 insanın hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin yaralandığı eli kanlı İsrail terörünün ortaklarından birisi de ABD Başkanı Trump'tır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsrail'in katliamına ilişkin Meclisin ortak bildirisinin İsrail ve ABD'ye yönelik tepkileri açısından önemli olduğunu söyledi.

İsrail'e karşı atılan diplomatik adımları da önemli bulduklarını ifade eden Akçay, "İsrail'e yönelik atılacak somut adımlarda hükümete destek vereceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise Filistin'e ilişkin dün genel görüşme talebinde bulunduklarını anımsatarak, "Kınamayla, 'yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs' demekle dış politika olmaz. Devletseniz, iktidarsanız bunun yaptırımlarını uygulamak sizin elinizdedir. Bu önergemiz dün reddedildi." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İsrail'in katliamına ilişkin Filistin vatandaşlarıyla birlikte ağladıklarını, hayatını kaybedenlerin yasını tuttuklarını söyledi. Özel, "Bu konuda ulusal duyarlılığın tam bir mutabakatla sürmesi, artması ve yaptırımlara dönük sadece söylemde değil eylemde de bir mücadelenin gerekliliğinin altını çiziyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İsrail zulmünü şiddet ve lanetle kınadıklarını belirterek, ABD'nin büyükelçiliğini taşıma kararının yaşananların başlangıcı olduğunu söyledi. Elitaş, "Dün itibarıyla 62 insanın hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin yaralandığı eli kanlı İsrail terörünün ortaklarından birisi de ABD Başkanı Trump'tır." diye konuştu.

Elitaş, hiçbir dinin insanları katletmeyi emretmeyeceğini vurguladı.

