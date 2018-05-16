HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "Dün itibarıyla 62 insanın hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin yaralandığı eli kanlı İsrail terörünün ortaklarından birisi de ABD Başkanı Trump'tır" - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "İsrail'e yönelik atılacak somut adımlarda hükümete destek vereceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Dün itibarıyla 62 insanın hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin yaralandığı eli kanlı İsrail terörünün ortaklarından birisi de ABD Başkanı Trump'tır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından yerinden söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsrail'in katliamına ilişkin Meclisin ortak bildirisinin İsrail ve ABD'ye yönelik tepkileri açısından önemli olduğunu söyledi.

İsrail'e karşı atılan diplomatik adımları da önemli bulduklarını ifade eden Akçay, "İsrail'e yönelik atılacak somut adımlarda hükümete destek vereceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise Filistin'e ilişkin dün genel görüşme talebinde bulunduklarını anımsatarak, "Kınamayla, 'yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs' demekle dış politika olmaz. Devletseniz, iktidarsanız bunun yaptırımlarını uygulamak sizin elinizdedir. Bu önergemiz dün reddedildi." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İsrail'in katliamına ilişkin Filistin vatandaşlarıyla birlikte ağladıklarını, hayatını kaybedenlerin yasını tuttuklarını söyledi. Özel, "Bu konuda ulusal duyarlılığın tam bir mutabakatla sürmesi, artması ve yaptırımlara dönük sadece söylemde değil eylemde de bir mücadelenin gerekliliğinin altını çiziyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İsrail zulmünü şiddet ve lanetle kınadıklarını belirterek, ABD'nin büyükelçiliğini taşıma kararının yaşananların başlangıcı olduğunu söyledi. Elitaş, "Dün itibarıyla 62 insanın hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin yaralandığı eli kanlı İsrail terörünün ortaklarından birisi de ABD Başkanı Trump'tır." diye konuştu.

Elitaş, hiçbir dinin insanları katletmeyi emretmeyeceğini vurguladı.

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaizi ile görüştü //FotoğrafErdoğan İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Vaizi ile görüştü //Fotoğraf
Karamollaoğlu: İsrail'e karşı yaptırımlara ihtiyaç varKaramollaoğlu: İsrail'e karşı yaptırımlara ihtiyaç var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erkan Akçay Filiz Kerestecioğlu Mustafa Elitaş Özgür Özel TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Selçuk Yöntem isyan etti! 'Yuh be'

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Müdürden aracını durduran polislere: Sen kim oluyorsun lan

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

Erdoğan peş peşe Merkel, Ruhani ve Putin ile Kudüs'ü görüştü

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni gelişme: Birkaç güne tahliye edilecek

MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!

MHP'de fezleke şoku: Dokunulmazlığı kaldırılsın!

Bakan Veysel Eroğlu'dan çağrı: Anneler ninni söylerken hedef 2071 desin

Bakan Veysel Eroğlu'dan çağrı: Anneler ninni söylerken hedef 2071 desin

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.