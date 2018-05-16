AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulu'nun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre, aralarında AOÇ'nin belirlenen arazisinin, Ankara Büyükşehir Belediyesine, hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilmesi maddesini de içeren torba teklif, 48 saat geçmeden TBMM Genel Kurulu'nda gündemin ön sırasına alındı.

Genel Kurulun bugün ve yarın ki birleşiminde 19.30 ila 21.30 saatleri arasında Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği arası verilecek. Genel Kurul, haftalık çalışma gününün dışında cuma günü de çalışacak.

Teklifin görüşmelerinin tamamlanmaması halinde TBMM Genel Kurulu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilliği seçiminin YSK tarafından ilamını takip eden üçüncü günü saat 14.00'de toplanmak üzere tatile girecek.

Öte yandan HDP'nin görevden alınan veya tutuklanan adli tıp kurumu uzmanlarının düzenledikleri raporlarına ilişkin önergenin bugün görüşülme önerisi kabul edilmedi.

CHP'nin, Türkiye İle İsrail arasında tazminata ilişkin usul anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun iptaline ilişkin grup önerisi de görüşülerek reddedildi.