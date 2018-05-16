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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulu'nun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi - AOÇ'nin belirlenen arazisinin, Ankara Büyükşehir Belediyesine, hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilmesi maddesini de içeren torba teklif, 48 saat geçmeden TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulu'nun çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre, aralarında AOÇ'nin belirlenen arazisinin, Ankara Büyükşehir Belediyesine, hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilmesi maddesini de içeren torba teklif, 48 saat geçmeden TBMM Genel Kurulu'nda gündemin ön sırasına alındı.

Genel Kurulun bugün ve yarın ki birleşiminde 19.30 ila 21.30 saatleri arasında Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği arası verilecek. Genel Kurul, haftalık çalışma gününün dışında cuma günü de çalışacak.

Teklifin görüşmelerinin tamamlanmaması halinde TBMM Genel Kurulu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilliği seçiminin YSK tarafından ilamını takip eden üçüncü günü saat 14.00'de toplanmak üzere tatile girecek.

Öte yandan HDP'nin görevden alınan veya tutuklanan adli tıp kurumu uzmanlarının düzenledikleri raporlarına ilişkin önergenin bugün görüşülme önerisi kabul edilmedi.

CHP'nin, Türkiye İle İsrail arasında tazminata ilişkin usul anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun iptaline ilişkin grup önerisi de görüşülerek reddedildi.

- İsrail ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Filistin davasına gönülden destek veren herkese teşekkür etti. Türkiye'nin Yahudilerle ya da başka bir dinle meselesinin olmadığını ifade eden Elitaş, "Masum insanları katleden, katil olan devletlerin başkanlarına bizim tepkimiz." dedi.

Elitaş, İslam İşbirliği Teşkilatı toplanırken, dünya milletleri bu konudaki meseleleri gündeme getirmeyi çalışırken, İngiltere, Fransa, AB ülkelerinin, ABD'nin Kudüs kararını ve İsrail'in davranışlarını telin etmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile İsrail arasında 1950'li yıllardan bugüne dayanan 13 sözleşmenin bulunduğuna dikkati çeken Elitaş, "Devletler öyle canı sıkıldığında 'ben şu anlaşmaları iptal ediyorum' deme lüksüne sahip değildir. Mavi Marmara olayı konusu kalmamış bir sözleşmedir. Bu iş tamamen tribünlere oynamaktan başka bir şey değildir" değerlendirmesinde bulundu.

- "AK Parti'den bu vicdanlı kararı bekliyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Türkiye ile İsrail arasındaki önemli sorun alanlarından birisinin Mavi Marmara olayı sonrası yaşanan "özür" krizi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in özür dilediğini belirttiğini ancak bu durumu Türkiye'de kimsenin bilmediğini öne süren Özel, "Özür dileme meselesinin bir kaydı olur. Ortalıkta yaşanan olayın tenhada özrü olmaz. Bu samimiyetsiz tutuma karşı grup önerimiz, Mavi Marmara anlaşmasını Türkiye tek taraflı feshetsin. AK Parti'den bu vicdanlı kararı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise yerinden söz alarak, Dışişleri Bakanlığının sitesine girildiği zaman, Filistin vatandaşlarının Türkiye'ye gelmek istedikleri zaman vize şartının arandığının görüleceğini ifade etti.

İsrail Konsolosluğunun sitesine girildiğinde, İsrail vatandaşlarının Türkiye'ye gelmek istedikleri zaman vizesiz gelebildiklerini, İsraillilerin vizeden muaf olduğunu belirten Tanal, "Siyasi iktidar afra tafra yapıyor 'İsrail devleti terör devletidir, haydut devlettir.' diyor ama ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu ne samimiyetsizlik? Burada çifte standart var. İsrail devletinin vatandaşlarına gösterilen bu pozitif ayrımcılık Filistin devletine gösterilemiyor. Bu uygulamayı şiddetle kınıyorum, derhal düzeltmelerini bekliyorum." dedi.

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