TBMM Genel Kurulu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, ihmallerden dolayı bu tip kayıpların yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmalarda da ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

Yılmaz, "Bu kaza hepimizi derin bir kedere boğmuştur. Yüce Meclisimiz adına hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu tarz elim hadiselerin tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Aranın ardından Yılmaz, Çorlu'da elim bir hadise yaşandığını, bir yolcu treninin raydan çıkarak devrilmesi neticesinde 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 318 kişinin de yaralandığını anımsattı.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Çorlu'da meydana gelen tren kazasının herkesi derin bir kedere boğduğunu belirterek "Bu tarz elim hadiselerin tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınacağını ümit ediyoruz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Sebep her ne olursa olsun bütün ihtimallerin araştırılması ve gerekli açıklamaların yapılması dileğimizdir. Mağduriyetlerin giderilmesi diğer bir temennimizdir." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, kazadan Denizcilik, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı ile TCDD yönetiminin sorumlu olduğunu öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da kazanın, milleti büyük bir üzüntüye boğduğunu belirterek hükümetten, kazayla ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapmasını beklediklerini söyledi.

Altay, CHP Grubu olarak kazayla ilgili gelecek günlerde meclis araştırması açılması için önerge vereceklerini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kaza bilgisi alınır alınmaz hükümetin ve ilgili kurumların alarm durumuna geçtiğini aktardı.

Kazanın sebebinin, detaylı idari ve adli tahkikatların tamamlanması neticesinde öğrenileceğini dile getiren Muş, "Kimsenin şüphesi olmasın ki en ufak kusur ve ihmal tespit edilmesi durumunda, kim olursa olsun sorumlularla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır." dedi.