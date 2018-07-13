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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

CHP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Danışma Kurulu'nda anlaşma sağlanamaması üzerine ilk olarak İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı üye sayısının 23'e çıkarılmasına yönelik grup önerisi ele alındı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, daha önceki yıllarda 23 olan üye sayısı 20' ye düşürüldüğü için İYİ Parti'nin iki yerine bir milletvekili ile divanda temsilinin mümkün olduğunu ifade etti.

Bu konuda itirazlarının bulunduğunu vurgulayan Türkkan, "(Ben öyle istedim) anlayışı doğru değil." diye konuştu.

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurul'da ayrıca CHP'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, özel oturum yapılmasına yönelik önergesi de ele alındı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önergeye ilişkin, "15 Temmuz'un ikinci yılında daha Meclisin kolonlarında demirler açıktayken, daha 251 darbe şehidimizin yakınlarının acıları kapanmamışken, darbenin siyasi ayağı hala ortaya çıkarılmamışken, 5 siyasi parti grubu ve üç siyasi parti temsilcisi olarak darbeye karşı yek vücut olduğumuzu Türkiye'ye ve dünya göstersek bunda ne var?" diye sordu.

15 Temmuz'da Meclisin halka açılacağını, Meclisin bahçesinde döner ikramının planlandığını anlatan Altay, "Bunun kadar saçma bir şey olamaz. Böyle bir şey yapmayın. Genel Kurulu açmayacaksanız açmayın ama sakın böyle bir şey yapmayın." değerlendirmesini yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da bir daha 15 Temmuz benzeri olayların yaşanmaması için bu olayın muhasebesinin yapılması gerektiğini vurguladı.

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Divan genel kurul İYİ parti Üye Sayısı

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