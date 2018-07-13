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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımına ilişkin grup önerisi kabul edildi - Buna göre, 20 üyeden oluşacak TBMM Başkanlık Divanında AK Parti'den 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri; CHP'den 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri olacak - Divanda HDP 1 başkanvekili, 1 idare amiri; MHP 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti ise 1 katip üye ile temsil edilecek

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımına ilişkin grup önerisi kabul edildi.

AK Parti, Danışma Kurulunda anlaşma sağlanamadığından, grup önerisini Genel Kurula getirdi.

Kabul edilen öneriye göre, TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışma günlerinin dışında 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanarak gündeminde bulunan işleri görüşecek.

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı hariç 20 üyeden oluşacak.

Divan üyeliklerinin partilere göre dağılımı şöyle olacak:

AK Parti: 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri.

CHP: 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri.

HDP: 1 başkanvekili, 1 idare amiri.

MHP: 1 başkanvekili, 1 idare amiri.

İYİ Parti: 1 katip üye.

- İhtisas komisyonlarındaki dağılım

İhtisas komisyonlarından Dilekçe Komisyonu 12, Plan ve Bütçe Komisyonu 30, KİT Komisyonu 35, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 17, diğer komisyonlar ise 26'şar üyeden oluşacak.

26'şar üyeden oluşan ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı ise şöyle olacak:

Adalet, Anayasa, AB Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Çevre, Dışişleri, İçişleri, İnsan Haklarını İnceleme, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Milli Savunma, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Tarım, Orman ve Köy İşleri komisyonları: AK Parti 13 üye, CHP 6 üye, HDP 3 üye, MHP ve İYİ Parti 2'şer üye.

Dilekçe Komisyonu: AK Parti 6 üye, CHP 3 üye, HDP, MHP ve İYİ Parti 1'er üye.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: AK Parti 8 üye, CHP 4 üye, HDP ve MHP 2'şer üye ve İYİ Parti 1 üye.

KİT Komisyonu: AK Parti 17 üye, CHP 9 üye, HDP 4 üye, MHP 3 üye, İYİ Parti 2 üye.

Plan ve Bütçe Komisyonu: AK Parti 15 üye, CHP 7 üye, HDP ve MHP 3'er üye, İYİ Parti 2 üye.

- "Geçmiş dönemlerde üye sayısı bazen arttı bazen azaldı"

Öneri üzerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, önerileri hakkında bilgi verdi.

Geçmiş dönemlerde TBMM Başkanlık Divanı üye sayılarının bazen arttığını bazen de azaldığına işaret eden Muş, bu dönemde de buna göre dağılım yaptıklarını belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Meclis Başkanı hariç, 20 üyeden oluşan Başkanlık Divanı üye dağılımını son derece makul bulduklarını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ise "Meclis başlarken ayıpla başladı, iki milletvekili tutuklu. Umarız en kısa sürede bu ayıp giderilir. Bu ayıbın giderilmesi için Meclis Başkanının girişimlerde bulunması gerekir." dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AK Parti'nin anlaşılamayan bir hesaplama yöntemiyle, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarında çoğunluğu sağlamaya çalıştığını savundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti önerisinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi 16 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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