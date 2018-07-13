TBMM Genel Kurulu

26'şar üyeden oluşan ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı ise şöyle olacak:

İhtisas komisyonlarından Dilekçe Komisyonu 12, Plan ve Bütçe Komisyonu 30, KİT Komisyonu 35, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 17, diğer komisyonlar ise 26'şar üyeden oluşacak.

Divan üyeliklerinin partilere göre dağılımı şöyle olacak:

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımına ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Adalet, Anayasa, AB Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Çevre, Dışişleri, İçişleri, İnsan Haklarını İnceleme, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Milli Savunma, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji, Tarım, Orman ve Köy İşleri komisyonları: AK Parti 13 üye, CHP 6 üye, HDP 3 üye, MHP ve İYİ Parti 2'şer üye.

Dilekçe Komisyonu: AK Parti 6 üye, CHP 3 üye, HDP, MHP ve İYİ Parti 1'er üye.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: AK Parti 8 üye, CHP 4 üye, HDP ve MHP 2'şer üye ve İYİ Parti 1 üye.

KİT Komisyonu: AK Parti 17 üye, CHP 9 üye, HDP 4 üye, MHP 3 üye, İYİ Parti 2 üye.

Plan ve Bütçe Komisyonu: AK Parti 15 üye, CHP 7 üye, HDP ve MHP 3'er üye, İYİ Parti 2 üye.

- "Geçmiş dönemlerde üye sayısı bazen arttı bazen azaldı"

Öneri üzerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, önerileri hakkında bilgi verdi.

Geçmiş dönemlerde TBMM Başkanlık Divanı üye sayılarının bazen arttığını bazen de azaldığına işaret eden Muş, bu dönemde de buna göre dağılım yaptıklarını belirtti.