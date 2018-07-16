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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım: - "Bundan sonraki Meclisin çalışmalarında yasama, denetleme faaliyetlerinin daha etkin hale gelmesi, yürütme erkinin kendi alanında, Meclisin de kendi alanında ülkenin, milletin meselelerine çözüm üretmesi için iş birliği halinde birlikte sürdüreceğiz"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bundan sonraki Meclisin çalışmalarında yasama, denetleme faaliyetlerinin daha etkin hale gelmesi, yürütme erkinin kendi alanında, Meclisin de kendi alanında ülkenin, milletin meselelerine çözüm üretmesi için iş birliği halinde çalışmayı birlikte sürdüreceklerini bildirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantının başlangıcında, teamüller gereği üç milletvekiline gündemdışı ve söz talebinde bulunan milletvekillerine de yerinden söz verilmesini istedi.

Yıldırım, yerinden söz taleplerini dikkate alacağını ancak gündemdışıyla ilgili şu ana kadar talep olmadığını belirtti.

Daha sonra grup önerilerine geçildi.

Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamadığı için İYİ Parti Grubu, Genel Kurulun saat 24.00'e kadar çalışması, CHP Grubu ise Genel Kurulun toplantı günleri dışında pazartesi ve cuma günleri de çalışmasına yönelik grup önerilerini getirdi. İki partinin grup önerisi de kabul edilmedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasında, Yıldırım'a yeni görevinde başarılar diledi. Özel, "Bir önceki görevinizi üstlendikten sonra makamın başına neler geldiğini ve devamında şu anda böyle bir makamın olmadığı göz önüne aldığında, geçmiş döneminizdeki performansınızın bu görevinize emsal teşkil etmemesi, CHP olarak en büyük dileğimiz." dedi.

Yıldırım'ın, bütün Meclisin Başkanı olduğunu vurgulayan Özel, "AK Parti'de önemli görevler üstlenmeniz, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla seçilmeniz, bu iki partinin hakkını, hukukunu gözetip, bizlerin hakkını, hukukunu gözetmeyeceğiniz anlamına gelmez. Sizden böyle bir yaklaşım beklemeyiz. Sizden ilk başta adalet ve eşitlik bekliyoruz." diye konuştu.

Özel, 600 milletvekilinden oluşan Meclisin yasama tekelinin, Cumhurbaşkanı ile paylaşılmasının, egemenliğin kayıtsız şartsız millete hakim olmasıyla çeliştiğini söylediklerini anımsattı. Özel, AK Parti'nin ise "Güçlü Meclis", "Meclisin bulunduğu alanlara Cumhurbaşkanlığı kararnameleri girmez." dediğini belirtti.

Bir tehlikeye dikkat çekmek istediğini ifade eden Özel, Meclisin 3 maddelik kanunlarla, "filanca kanun yürürlükten kaldırılmıştır, yürütmesini Cumhurbaşkanlığı yapar" denilerek, boşalan alana cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılabileceğini savundu. Özel, "YAŞ Kanunu, Devlet Tiyatroları ve birçok kanunla yapılan bu hazırlık, son derece tehlikelidir." dedi.

-"Milletten onay alan sistem değişikliği"

TBMM Başkanı Yıldırım, "Sataşmadan söz istiyorum." diye espri yaparak, Özel'e yanıt verdi.

Başbakanlık döneminde yaptıkları her şeyin, yüce Meclisin gündemine geldiğini, komisyonlarda, Genel Kurulda değerlendirildiğini anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin 95 yıllık parlamenter sisteminin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönüştürülmesi, Başbakan'ın veya Başbakanlığın idari tasarrufu değildir. Bu yüce Meclisin kararıyla ortaya çıkmıştır, karar da milletin onayına götürülmüştür. Milletten onay alan bu sistem değişikliğini artık kabul etmekten başka bir yol yoktur. O bakımdan bundan sonraki Meclisin çalışmalarında şüphesiz yasama, denetleme faaliyetlerinde daha etkin hale gelmesi, yürütme erkinin kendi alanında, Meclisin de kendi alanında ülkenin, milletin meselelerine çözüm üretmesi için işbirliği halinde, ülkemizin, milletimizin yararına çalışmayı birlikte sürdüreceğiz."

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