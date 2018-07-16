TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bundan sonraki Meclisin çalışmalarında yasama, denetleme faaliyetlerinin daha etkin hale gelmesi, yürütme erkinin kendi alanında, Meclisin de kendi alanında ülkenin, milletin meselelerine çözüm üretmesi için iş birliği halinde çalışmayı birlikte sürdüreceklerini bildirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantının başlangıcında, teamüller gereği üç milletvekiline gündemdışı ve söz talebinde bulunan milletvekillerine de yerinden söz verilmesini istedi.

Yıldırım, yerinden söz taleplerini dikkate alacağını ancak gündemdışıyla ilgili şu ana kadar talep olmadığını belirtti.

Daha sonra grup önerilerine geçildi.

Danışma Kurulunda oybirliği sağlanamadığı için İYİ Parti Grubu, Genel Kurulun saat 24.00'e kadar çalışması, CHP Grubu ise Genel Kurulun toplantı günleri dışında pazartesi ve cuma günleri de çalışmasına yönelik grup önerilerini getirdi. İki partinin grup önerisi de kabul edilmedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasında, Yıldırım'a yeni görevinde başarılar diledi. Özel, "Bir önceki görevinizi üstlendikten sonra makamın başına neler geldiğini ve devamında şu anda böyle bir makamın olmadığı göz önüne aldığında, geçmiş döneminizdeki performansınızın bu görevinize emsal teşkil etmemesi, CHP olarak en büyük dileğimiz." dedi.