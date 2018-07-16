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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

AK Parti'nin, Meclis organlarının seçiminin görüşülmesi önerisi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, bu hafta Meclis organlarının seçiminin görüşülmesi önerisi kabul edildi.

Öneri üzerine söz alan HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, bugün yapılacak görüşmelerde ihtisas komisyonlarının belirleneceğini ve sonrasında komisyonların divanının oluşacağını söyledi.

Komisyonların oluşması ile kulislerde konuşulan oldukça önemli bir yasanın teklifinin geleceğini belirten Bilgen, "Bugün çok önemli bir yasa komisyona gelecek. Konunun önemli olduğunda şüphe yok. Ama içeriğini de bilen yok. Yasa yapmanın ilk şartı katılımcılıktır. Toplumla ilgili bir iş yapıyorsak önce bunu toplum tartışmalıdır. Bu husus böyle devam ederse parlamentonun saygınlığına gölge düşecektir." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Genel Kurulda verilen önergenin, komisyon seçimleri dışında hiçbir şeyin konuşulmamasını içerdiğini bildirdi.

Ülkenin birçok sorununun bulunduğunu aktaran Tanal, "AK Parti Grubu verdiği önerge ile sadece seçim konularını konuşalım istiyor. Ülkede işsizlik, terör, yoksulluk, adaletsizlik, insan hakkı ihlali var mı? Var. Ama 'bunları konuşmayalım' diyorlar. Bunu halka şikayet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti grubunun önerisi kabul edildi.

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