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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının üyelerinin isimleri belirlendi

TBMM Genel Kurulunda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının üyelerinin isimleri belirlendi.

Buna göre, TBMM Başkanvekilliğine AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve HDP Mardin Mithat Sancar seçildi.

TBMM Katip üyeliklerine AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok getirildi.

TBMM İdare amirliklerine ise AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz seçildi.

Ardından ihtisas komisyonlarının üyelerinin isimleri belirlendi.

Komisyon üyelerine başarılar dileyen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, komisyonların bugün ilk toplantılarını yapacağını ve görev dağılımını gerçekleştireceğini ifade etti.

Yıldırım, birleşimi yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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