TBMM Genel Kurulu, 23 Temmuz Pazartesi gününe kadar çalışmalarına ara verdi. Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terörle mücadeleye ilişkin kanun teklifiyle "OHAL'in kaldırılmak yerine 3 yıllık süreye uzatıldığını, isminin kaldırıldığını ancak cisminin kanunlara derç edildiğini" öne sürdü. Özel, teklifin Adalet Komisyonunun dışında Anayasa, İçişleri ve Milli Savunma Komisyonlarına da sevk edilmesi gerektiğini savundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, hiçbir kamu görevlisinin bilhassa Atatürkçü olduğu için görevinden el çektirilmeyeceğini, açığa alınmayacağını veya görevine son verilmeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne milletin karar verdiğini belirten Akbaşoğlu, "Milletin bu kararını sindirelim." dedi. Akbaşoğlu, meclisin de kabinenin de güçlü olduğunu, bunun milletçe, hep beraber görüleceğini vurguladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 2016 referandumunda Anayasa'nın sadece 17 maddesinin değiştiğini ama diğerlerinin hala yürürlükte olduğunu belirterek, "Yapılan referandumda 'siz Anayasa'nın diğer maddelerini görmezden gelebilirsiniz.' diye bir yetki verilmedi." ifadelerini kullandı.

- Yıldırım'dan açıklama Hükümet sistemiyle ilgili karşılıklı açıklamaların yapılması üzerine, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şu açıklamayı yaptı: "Mecliste bu konular görüşüldü. Daha sonra halk oylamasına gidildi. Halk oylamasında karşılıklı argümanlar kampanyalarda dile getirildi. 'Tek adam rejimi' dendi, 'diktatörlük" dendi. Bunun karşısında, 'işlemeyen, sürekli sorun üreten sistemden hızlı çalışan sisteme geçiş' diyerek, kampanyalar çok dinamik, çetin şekilde yapıldı ve son kararı millet verdi. Milletin verdiği kararın hepimizin başının üstünde yeri var. 'Anayasanın değiştirilmeyen maddeleriyle ilgili tasarrufta bulunuluyor' derseniz, bunu anlarım. O değişiklikte aslında o da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri belirli alanlarda düzenleme öngörüyor. Anayasa göre yasayla düzenlenmesi öngörülen alanlarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılamıyor. Yine bu anayasa değişikliğinde, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlar arasında herhangi bir çelişki olduğu zaman geçerli olan kanunlar olacak. Bunlar da teminat altına alınmış durumda.