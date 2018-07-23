TBMM Genel Kurulu

Daha önceleri "yönetimde istikrar" için fedakarlık edilen "temsilde adalet"in artık ikincil bir gaye olmaktan çıktığını, kanuni düzenlemelerle Türkiye'deki bütün siyasi yapı ve oluşumların Mecliste temsilininin sağlandığını vurgulayan Şentop, "Yeni benimsemiş olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlıklı işlemesi, daha da rasyonelleştirilerek dünyaya örnek olması yüce Meclisin çalışma ve gayretleriyle mümkündür." diye konuştu.

TBMM'nin dünyada çok az parlamentoya nasip olan şanlı tarihe sahip olduğunu belirten Şentop, 24 Haziran seçimleri sonrasında oluşan 27'nci Dönem'de, parlamento tarihinin siyasi temsil bakımından en kapsayıcı Meclis aritmetiğinin ortaya çıktığını ifade etti.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Yeni benimsemiş olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlıklı işlemesi, daha da rasyonelleştirilerek dünyaya örnek olması, yüce Meclisin çalışma ve gayretleriyle mümkündür. Yasama kalitesinin artırılması, denetimin etkinleştirilmesi birinci ve temel önceliğimiz olacaktır." dedi.

Şentop, daha demokratik bir ülke, daha müreffeh bir toplum ve daha güçlü bir devlet için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla yerinden söz alarak, Kıbrıs konusunda uluslarası düzeyde yıllardır aşılanan çözüm umutlarının bir arpa boyu mesafe alamadığını söyledi.

Adada, yapıcı diyalog yerine marazi diplomasi ile çözüm dayatıldığını dile getiren Akçay, Türkiye'nin Kıbrıs'ın haklı davasına sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklu olduğunu anımsatarak, "Tutuklu olan Enis Berberoğlu değil, tutuklu olan Yargıtaydır. Çalınan anayasa, Enis Berberoğlu'nun şahsına ait bir belge değildir, senin, benim, bu toplumun anayasasıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Kıbrıs'taki çözümsüzlüğün üzüntü verici olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu bir sonuca ulaşılmasını istedi.