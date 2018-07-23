HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop: - "Yeni benimsemiş olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlıklı işlemesi, daha da rasyonelleştirilerek dünyaya örnek olması, yüce Meclisin çalışma ve gayretleriyle mümkündür. Yasama kalitesinin artırılması, denetimin etkinleştirilmesi birinci ve temel önceliğimiz olacaktır"

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Yeni benimsemiş olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlıklı işlemesi, daha da rasyonelleştirilerek dünyaya örnek olması, yüce Meclisin çalışma ve gayretleriyle mümkündür. Yasama kalitesinin artırılması, denetimin etkinleştirilmesi birinci ve temel önceliğimiz olacaktır." dedi.

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Mustafa Şentop, başkanlığında toplandı.

TBMM'nin dünyada çok az parlamentoya nasip olan şanlı tarihe sahip olduğunu belirten Şentop, 24 Haziran seçimleri sonrasında oluşan 27'nci Dönem'de, parlamento tarihinin siyasi temsil bakımından en kapsayıcı Meclis aritmetiğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Daha önceleri "yönetimde istikrar" için fedakarlık edilen "temsilde adalet"in artık ikincil bir gaye olmaktan çıktığını, kanuni düzenlemelerle Türkiye'deki bütün siyasi yapı ve oluşumların Mecliste temsilininin sağlandığını vurgulayan Şentop, "Yeni benimsemiş olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlıklı işlemesi, daha da rasyonelleştirilerek dünyaya örnek olması yüce Meclisin çalışma ve gayretleriyle mümkündür." diye konuştu.

Şentop, daha demokratik bir ülke, daha müreffeh bir toplum ve daha güçlü bir devlet için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla yerinden söz alarak, Kıbrıs konusunda uluslarası düzeyde yıllardır aşılanan çözüm umutlarının bir arpa boyu mesafe alamadığını söyledi.

Adada, yapıcı diyalog yerine marazi diplomasi ile çözüm dayatıldığını dile getiren Akçay, Türkiye'nin Kıbrıs'ın haklı davasına sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklu olduğunu anımsatarak, "Tutuklu olan Enis Berberoğlu değil, tutuklu olan Yargıtaydır. Çalınan anayasa, Enis Berberoğlu'nun şahsına ait bir belge değildir, senin, benim, bu toplumun anayasasıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Kıbrıs'taki çözümsüzlüğün üzüntü verici olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunduğu bir sonuca ulaşılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektiren futbolcu Mesut Özil'in Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kaldığına dikkati çeken Turan, Avrupa'da yükselen ırkçılığın toplumlar arasındaki ilişkileri bozduğunu söyledi. Turan, "Söz konusu ırkçılığı kınıyoruz, Mesut Özil kardeşimizin yanındayız." dedi.

Genel Kurulda ayrıca, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül "Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümü", CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur "Hatay'ın anavatana katılışının yıl dönümü", MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ise "uzman çavuş ve jandarmaların sorunları" konusunda gündem dışı konuşma yaptı.

PARTNER'Estetik bir fotoğraf değil''Estetik bir fotoğraf değil'
CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandıCHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı
Niğde’den, CHP’nin Değişim ve Umut Kurultayı’na destekNiğde’den, CHP’nin Değişim ve Umut Kurultayı’na destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

'Askeri Casusluk Davası'nın 2 numaralı sanığı Narin Korkmaz ismini değiştirdi, öğretmen oldu

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

İYİ Parti'de deprem!

İYİ Parti'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

İYİ Parti'den Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına çok sert tepki: Kendisi sıtma nöbeti geçiriyor

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki! CHP'den gelire göre rakam teklifi

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

Meral Akşener'in 'istifa' kararına İYİ Partili isimden çarpıcı yorum

CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday

CHP'de genel başkanlık için sürpriz aday

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.