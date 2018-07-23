TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

CHP, OHAL'in olumsuz etkilerinin araştırılması ile ilgili grup önerisini Genel Kurula getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in, AK Parti'nin verdiği kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, 3 yıl daha uzatılacağını ve Türkiye'nin toplamda 5 yıl OHAL ile yönetilmiş olacağını iddia etti.

Türkiye'nin geçmiş yıllarda da OHAL ile yönetildiğini ve ülkenin o dönemlerde pek çok sıkıntılar yaşadığını belirten Aydoğan, "OHAL'de dolar yükseldi, tutuklu ve hükümlü sayısı arttı; 135 gazeteci tutuklandı, 2 bin 500 gazeteci işsiz kaldı. Çok sayıda akademisyen ve kamu personeli işten atıldı. 260 terör olayında, 619 asker ve sivil hayatını kaybetti." dedi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, OHAL'in fevkalede sakıncalı bir rejim, düzen olduğunu, OHAL'in yurt dışında Türkiye'nin imajına ve algısına çok önemli zararları olduğunu savundu.