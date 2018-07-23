TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.
CHP, OHAL'in olumsuz etkilerinin araştırılması ile ilgili grup önerisini Genel Kurula getirdi.
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in, AK Parti'nin verdiği kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, 3 yıl daha uzatılacağını ve Türkiye'nin toplamda 5 yıl OHAL ile yönetilmiş olacağını iddia etti.
Türkiye'nin geçmiş yıllarda da OHAL ile yönetildiğini ve ülkenin o dönemlerde pek çok sıkıntılar yaşadığını belirten Aydoğan, "OHAL'de dolar yükseldi, tutuklu ve hükümlü sayısı arttı; 135 gazeteci tutuklandı, 2 bin 500 gazeteci işsiz kaldı. Çok sayıda akademisyen ve kamu personeli işten atıldı. 260 terör olayında, 619 asker ve sivil hayatını kaybetti." dedi.
İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, OHAL'in fevkalede sakıncalı bir rejim, düzen olduğunu, OHAL'in yurt dışında Türkiye'nin imajına ve algısına çok önemli zararları olduğunu savundu.
HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "OHAL 2 yıl devam etti ama aslında 2 yıl devam etmedi, 2 yıla yayılan düzenlemeler yapıldı." dedi.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde Türkiye'nin işgal edilmeye çalışıldığını ve 2 yıllık süre içerisinde hem idari hem de yargısal yönden neler yapıldığının ortada olduğunu dile getirdi.
Müzakerelerin ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.
- AK Parti Grup önerisi
AK Parti de TBMM'nin çalışma gün, gündem ve saatleri ile grup önerisini Genel Kurula taşıdı.
Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul, 23-24-25-26-27-28 Temmuz günleri çalışacak.
Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi "temel kanun" olarak iki bölüm halinde görüşülecek.
Meclis, bugün, söz konusu teklifin birinci bölümünün görüşmelerinin tamamlanmasına kadar mesai yapacak.
Meclis, yarın teklifin ikinci bölümünün, 25 Temmuz Çarşamba günü ise teklifin tümünün görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışacak. TBMM Genel Kurulu, 26 Temmuz Perşembe günü, saat 24.00'e kadar çalışmalarına devam edecek.
Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında, 27-28 Temmuz Cuma ve Cumartesi günleri saat 14.00'de toplanacak ve gündeminde yer alan işleri görüşecek.
- "Bizim teklifimiz asla OHAL'in devamı değildir"
Teklif hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülen Turan, Meclis'in, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren teklif ile bedelli askerlik konusunun da bulunduğu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından tatile gireceğini söyledi.
Terörle mücadele teklifinde, güvenlik güçlerinin taleplerini içeren düzenlemelerin yer aldığını vurgulayan Turan, diğer teklifte ise bedellinin yanı sıra sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılayan maddelerin de yer aldığını dile getirdi.
Bülent Turan, bazı konuşmacıların OHAL'in bitmediğini, OHAL'in terörle mücadele teklifi ile sürdürüleceğini iddia ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu, önyargılı bir düşüncedir. Teklif sunulmadan önce, 'bu OHAL'i kalıcı hale getiriliyor' demek yanlıştır. Bizden daha küçük terör saldırısına maruz kalan Fransa, 2 yıl sürdürdü OHAL'i. İki yılın sonunda da Macron, Twitter ile duyurdu OHAL'in kalktığını. Terör olduğunda onlar bir kanun getirdiğinde 'bravo' ama Türkiye yaptığında 'eleştiri'; bunu kabul edemeyiz. Bizim teklifimiz asla OHAL'in devamı değildir."
AK Parti'nin önerisi, konuşmaların ardından kabul edildi.
İYİ Parti'nin FETÖ'nün gerçekleştirdiği kalkışmanın siyasi ayağı, HDP'nin de seçim güvenliğiyle ilgili grup önerileri ise kabul edilmedi.
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