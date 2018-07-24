AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bir asır önce milletimiz yoklukla, yoksullukla, imkansızlıklarla bütün dünyanın gıpta ile baktığı, takip ettiği bir milli mücadeleyi hep beraber verdi. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı da imzalayarak, bu zaferini uluslararası hukuk ve diplomasi alanında tescil ettirdi." dedi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi yatırımına ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, sanayi bölgesinin genişlemeye açık bir noktada bulunmasının büyük avantaj sağladığını söyledi. Gazel, sanayi bölgesinin bulunduğu konum ve yatırıma elverişli arazi yapısının şimdiden önemli yatırım taleplerinin oluşmasına sebep olduğunu belirterek, sanayi bölgesinin sahip olduğu teknik ve lojistik imkanların yanında yatırımcılara bir takım mali ve ekonomik fırsatlar sunduğunu kaydetti. HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, "seçim sürecinde Şanlıurfa'da yaşanan olaylar", İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ise Aksaray tren yoluna ilişkin birer gündem dışı konuşma yaptı.

Ardından siyasi parti temsilcileri söz alarak değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın "11 milyonluk bir nüfustan, 82 milyonluk değer bir ülke çıkarma imtiyazını veren başlangıcın adı olduğunu" söyledi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Karadeniz'de fındık hasadına başlandığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticinin mağduriyetinin engellenmesi için bir an evvel fiyat açıklayarak piyasaya alıcı olarak girmesi gerektiğini dile getirdi. Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü olduğunu anımsatan Usta, "Lozan, Türkiye'nin bağımsızlık vesikasıdır. Lozan ile ilgili tartışmaları tarihçilere bırakmak lazım. Biz Lozan Antlaşması'nı ülkemize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve emeği geçen bütün ecdadımızı rahmetle anıyoruz." diye konuştu. Usta, Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i ayrımcılığa ve ırkçılığa karış duruşundan dolayı tebrik ederek, Özil'in kararını desteklediklerini söyledi.