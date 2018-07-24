HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 16:30 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "Bir asır önce milletimiz yoklukla, yoksullukla, imkansızlıklarla bütün dünyanın gıpta ile baktığı, takip ettiği bir milli mücadeleyi hep beraber verdi. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı da imzalayarak, bu zaferini uluslararası hukuk ve diplomasi alanında tescil ettirdi"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bir asır önce milletimiz yoklukla, yoksullukla, imkansızlıklarla bütün dünyanın gıpta ile baktığı, takip ettiği bir milli mücadeleyi hep beraber verdi. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı da imzalayarak, bu zaferini uluslararası hukuk ve diplomasi alanında tescil ettirdi." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi yatırımına ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, sanayi bölgesinin genişlemeye açık bir noktada bulunmasının büyük avantaj sağladığını söyledi.

Gazel, sanayi bölgesinin bulunduğu konum ve yatırıma elverişli arazi yapısının şimdiden önemli yatırım taleplerinin oluşmasına sebep olduğunu belirterek, sanayi bölgesinin sahip olduğu teknik ve lojistik imkanların yanında yatırımcılara bir takım mali ve ekonomik fırsatlar sunduğunu kaydetti.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, "seçim sürecinde Şanlıurfa'da yaşanan olaylar", İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ise Aksaray tren yoluna ilişkin birer gündem dışı konuşma yaptı.

Ardından siyasi parti temsilcileri söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın "11 milyonluk bir nüfustan, 82 milyonluk değer bir ülke çıkarma imtiyazını veren başlangıcın adı olduğunu" söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Karadeniz'de fındık hasadına başlandığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticinin mağduriyetinin engellenmesi için bir an evvel fiyat açıklayarak piyasaya alıcı olarak girmesi gerektiğini dile getirdi.

Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü olduğunu anımsatan Usta, "Lozan, Türkiye'nin bağımsızlık vesikasıdır. Lozan ile ilgili tartışmaları tarihçilere bırakmak lazım. Biz Lozan Antlaşması'nı ülkemize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve emeği geçen bütün ecdadımızı rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Usta, Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'i ayrımcılığa ve ırkçılığa karış duruşundan dolayı tebrik ederek, Özil'in kararını desteklediklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bugün Lozan Barış Antlaşması'nın 95. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bir asır önce milletimiz yoklukla, yoksullukla, imkansızlıklarla bütün dünyanın gıpta ile baktığı, takip ettiği bir milli mücadeleyi hep beraber verdi. 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması'nı da imzalayarak, bu zaferini uluslararası hukuk ve diplomasi alanında tescil ettirdi." dedi.

Turan, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını anarak, vatan ve bağımsızlık için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle başta parlamento muhabirleri olmak üzere tüm basın mensuplarının bayramını kutlayan Turan, basının demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zambiya Büyükelçisi Chilengi'den güven mektubuCumhurbaşkanı Erdoğan'a Zambiya Büyükelçisi Chilengi'den güven mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Turan Erhan usta Lozan Barış Antlaşması TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti

AK Parti'de 30 kişi birden istifa etti

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil

Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil

Muharrem İnce'den dikkat çeken Twitter paylaşımı: Meclis etkisiz ve yetkisiz hale getirildi artık...

Muharrem İnce'den dikkat çeken Twitter paylaşımı: Meclis etkisiz ve yetkisiz hale getirildi artık...

Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır, kimse endişe duymasın

Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır, kimse endişe duymasın

Meclis'teki kavgada dikkat çeken ayrıntı!

Meclis'teki kavgada dikkat çeken ayrıntı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.