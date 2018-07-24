TBMM Genel Kurulu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bugün "144 gazetecinin cezaevinde olduğunu" belirterek, "İdam cezasını bu Meclis kaldırmamış olsa gazetecilerini asan ülke olarak tarihe bile geçeceğiz." dedi.

Daha sonra CHP'nin "basın özgürlüğü" ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

Öngörülebilir ve önlenebilir tedbirlerin alınmaması sebebiyle kazanın meydana geldiğini belirten Bal, "Basit mühendislik hatalarına dayalı ölümcül kazaların yaşanması, bilime, mühendisliğe, liyakata önem vermeyen bir anlayışın ayıbı olarak ülkemizde sık sık ortaya çıkmaktadır." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, bu kazanın "doğal afet ve kaderle" açıklanamayacağını ifade etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazeteci olmanın suç işleme özgürlüğü vermeyeceğini dile getirerek, "Suç işleme özgürlüğü, basın özgürlüğü değildir. Gazeteci de olsa suça bulaşmışsa cezası vardır. AK Parti hükümetleri hem gazetecilik alanında hem temel haklar alanında sessiz devrim gerçekleştirmiş bir partidir." değerlendirmesini yaptı.

Basın ekmekçilerinin, maddi yaptırımlar ve ceza soruşturmalarıyla korkutularak otosansüre zorlandığını öne süren Çakırözer, "Dünya bizi basın özgülüğünün bulunmadığı bir ülke olarak görüyor. Böyle bir ortamda kutlanacak bir basın bayramı yok." diye konuştu.

"Asla istemediğimiz, gerçekleşmesini tasvip etmediğimiz bu olayın perde arkasında HDP-PKK bulunmaktadır. Bundan kesinlikle eminiz. Silahlarla oraya gitmedim. Olay günü, o dükkandan önce 60 esnafı ziyaret ettim. Bu şahsın dükkanına girdiğimde, bunlar önceden hazırlıklılardı. Başımı öne eğdim ve söylediği her lafı yuttum.

Dosyadan gizlilik kararı kalktığında bu olayın özü ortaya çıkacaktır. Benim abim öldürülüyor. Siz bir milletvekili olarak bunu hiçbir şekilde dile getirmediniz. Abimi öldüren kişinin boy boy fotoğrafları var. PKK sempatizanı olduğu, esnaf adı altında Suruçlu çocukları dağa gönderen PKK'nın Suruç'taki ayağı. Nasıl ki HDP, PKK'nın buradaki ayağıysa..."

Yıldız'ın bu sözlerine HDP'liler tepki gösterdi.

Yeniden söz alan Beştaş, "Ben bir milletvekilinin ağabeyinin ölmesine sevinecek bir insan değilim. İlk gün başsağlığı diledim. Bu konu sayın Yıldız'ın ailesi ve kendisiyle ilgili değil. Benim sorunum artık bu ülkenin hukuk devleti olmasından çıkmasıdır." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgin, "Partimizin ismini başka bir tanımlamayla birlikte anarsanız ve biz de sizi bir sıfatla anarız. Seçimde 6 milyona yakın oy almış bir partinin ismini tanımlama olmadan olduğu gibi anarsınız bir centilmenliği koruruz." ifadelerini kullandı.