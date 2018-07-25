TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "Devasa bir kavgayı, devasa bir mücadeleyi gölgeleyen yaklaşımlarda daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Başkanvekili Mustafa Şentop, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında yaşanan mağduriyetleri giderecek mekanizmanın sağlıklı işlemesi gerektiğini söyledi. Ağıralioğlu, "Bize müracaat edenlere adres olarak MHP'yi gösterdik ve 'Siyasi olarak onların sözünü dinliyorlar' diyerek mağduriyet gidermeye kalktık. Adalet böyle aranan bir şey değildir." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir ihanet girişimi yaşandığını vurgulayarak, o günden bugüne mücadeleye destek verdiklerini ifade etti.

Zaman zaman mücadelede ortaya çıkan mağduriyetlere de değindiklerini anlatan Usta, şunları söyledi:

"FETÖ ile mücadelede itiraf meselesi belli noktalarda iftira sistemine dönüştü. Birileri kendini kurtarmak için 'Şunu şurada yemekte gördüm, burada şununla gördüm' gibi ifadelerle mağduriyetleri ortaya çıkarmaktadırlar. Bu, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husustur. Hakim ve savcılarımızın daha titiz davranması gerekir. Gerçek FETÖ'cüler çok küçük cezalarla yırtarken gerçekten suçsuz insanlar işinden ekmeğinden oluyor. FETÖ'cü olanların gerçekten gözünün yaşına bakılmasın. Ancak onların ekmeğine yağ sürecek mücadeleden de vazgeçmememiz lazım. FETÖ'nün kripto damarı halen faaldir. FETÖ'cü olmayanların cezalandırılması yanlış olmaktadır."