TBMM Genel Kurulu

Meclis, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu teklifin yasalaşmasından sonra 1 Ekim Pazartesi gününe kadar tatile girecek.
CHP, Danışma Kurulu toplanamadığından, Çorlu'daki tren kazası ile grup önerisini Genel Kurula getirdi.
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, kazada 24 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 341 vatandaşın yaralandığını belirterek, "Bölgemiz kazadan sonra acıya boğuldu." dedi.
Kaza ile ilgili adli ve idari sürecin devam ettiğini aktaran Öztrak, "Yetkililer kazaya bölgedeki yoğun yağışın neden olduğunu belirtiyor ama bizim, kazaya ihmal ve denetimsizliğin neden olduğu yönünde kanaatimiz var. Kazanın gerçekleştiği yerdeki en son denetimi ve kontrolü kim, ne zaman yapmıştır? Bunun ortaya çıkartılması lazım." diye konuştu.
AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, AK Parti olarak kaza konusunda "Meclis Araştırma Komisyonu kurmayalım" demediklerini, kazayla ilgili devam eden adli ve idari soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini söyledi.
Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.
- Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçilecek
AK Parti de Meclisin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisini Genel Kurula taşıdı.
Kabul edilen öneriye göre, bugün, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan üyelik için seçim yapılacak.
Genel Kurulda bugün ayrıca, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülecek. Teklif, "temel kanun" olarak, iki bölüm halinde ele alınacak.
Meclis, bugünkü çalışmalarını, teklifin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar sürdürecek. Çalışmaların bugün bitirilmesi halinde Meclis 1 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'de toplanmak üzere tatile girecek.
Teklif görüşmelerinin bugün tamamlanmayıp yarına kalması halinde ise teklifin yasalaşmasının ardından parlamento yarın tatile girecek.
- HDP iki aday bildirdi
Genel Kurulda daha sonra, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda HDP'ye düşen üyelik için seçime geçildi.
HDP Grubu, Kurula seçilecek üyenin iki katı kadar aday olarak Bayram Arslan ve Abbas Kılıçoğlu'nun isimlerini bildirdi.
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, seçimin nasıl yapılacağını anlattı. Oylamanın sayım ve dökümü için beş kişilik Tasnif Komisyonu oluşturuldu.
TBMM Genel Kurulunda, uluslararası komisyonların üyelerinin isimleri de okundu.
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