TBMM Genel Kurulu

Meclis, bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu teklifin yasalaşmasından sonra 1 Ekim Pazartesi gününe kadar tatile girecek.

CHP, Danışma Kurulu toplanamadığından, Çorlu'daki tren kazası ile grup önerisini Genel Kurula getirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, kazada 24 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 341 vatandaşın yaralandığını belirterek, "Bölgemiz kazadan sonra acıya boğuldu." dedi.

Kaza ile ilgili adli ve idari sürecin devam ettiğini aktaran Öztrak, "Yetkililer kazaya bölgedeki yoğun yağışın neden olduğunu belirtiyor ama bizim, kazaya ihmal ve denetimsizliğin neden olduğu yönünde kanaatimiz var. Kazanın gerçekleştiği yerdeki en son denetimi ve kontrolü kim, ne zaman yapmıştır? Bunun ortaya çıkartılması lazım." diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, AK Parti olarak kaza konusunda "Meclis Araştırma Komisyonu kurmayalım" demediklerini, kazayla ilgili devam eden adli ve idari soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.