TBMM Genel Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu için Abbas Kılıçoğlu üye olarak seçildi.
TBMM Genel Kurulunda, grup önerilerinin ardından, Kişisel Verileri Koruma Kurulunda HDP'ye düşen üyelik için seçim yapıldı.
HDP Grubu, Kurula seçilecek üyenin iki katı kadar aday olarak Bayram Arslan ve Abbas Kılıçoğlu'nun isimlerini bildirdi.
Seçim sonucu Kılıçoğlu, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yeni üyesi oldu.
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