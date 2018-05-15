TBMM Genel Kurulu

ABD'nin Kudüs'e ilişkin kararının da korkunç bir katliamla sonuçlandığını ifade eden Kerestecioğlu, Filistin halkının 1948'den bu yana kendi topraklarında mülteci konumuna sokulması ve İsrail hükümetlerinin yeni yerleşim alanlarını, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde inşaya açmaya devam etmesine Birleşmiş Milletler ve bölge hükümetlerinin seyirci kaldığını söyledi.

Kerestecioğlu, İsrail hükümetinin başkentini tek taraflı bir kararla Tel Aviv'den 3 semavi din için de kutsal kabul edilen Kudüs'e taşıma girişiminin, Filistin halkı ile İsrail hükümeti arasındaki çözümsüzlüğün giderek derinleşmesine sebep olduğunu belirtti.

Kerestecioğlu, Kudüs özel gündemiyle toplanan TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki katliamı ile ilgili genel görüşme açılmasına ilişkin önerge verdiklerini anımsattı.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Bildiriler imzalayıp 'yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs' demekle ya da rozetler dağıtıp 'Kudüs onurumuzdur' demekle sorunlar çözülmüyor. Biz somut bir öneri getiriyoruz ve genel görüşme açılmasını talep ediyoruz." dedi.

İsrail hükümetinin işine gelecek şekilde Filistin'de radikalizmi yaygınlaştırdığına dikkati çeken Kerestecioğlu, şunları kaydetti:

"Bildiriler imzalayıp 'yaşasın Filistin, yaşasın Kudüs' demekle ya da rozetler dağıtıp 'Kudüs onurumuzdur' demekle sorunlar çözülmüyor. Biz somut bir öneri getiriyoruz ve genel görüşme açılmasını talep ediyoruz. Çünkü burada yapılması gereken İsrail ile ekonomik, ticari yaptırımlarda bulunulması askeri, siyasi, iktisadi anlaşmaların da iptalidir. Kınamayla bir şey elde edemezsiniz, somut bir şey yapmak istiyorsanız işte size somut bir çözüm, genel görüşme yapalım ve bunun sonunda yaptığınız bu anlaşmaları Mavi Marmara başta olmak üzere iptal edin."

Somut işler yapılması gerektiğini, bildiriler imzalayarak Filistinlilerin yaşatılamayacağını savunan Kerestecioğlu, bu nedenle 3 partinin yayımladığı ortak bildiriyi imzalamadıklarını anlattı.

- TBMM Başkanı Kahraman "helallik" istedi

Bildirilerin okunmasının ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, birleşime ara vereceğini, aranın ardından oturumu Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün'ün yöneteceğini söyledi.

24 Haziran'da seçimlerin yapılacağını anımsatan Kahraman, yeni dönemde de herkesin elinden geldiğince Türkiye'nin gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Kahraman, "Ahmet Paşa'nın gazelinde son kıta şöyle; 'kul hata etse nola.' Evet, kuluz hata ederiz. Kötü niyetimiz yok. Ola ki hata etmişiz, birbirimizi hoş görmek durumundayız, helalleşelim, birbirimizi bağışlayalım." dedi.

Kahraman ayrıca ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu.