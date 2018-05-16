TBMM Genel Kurulu Kudüs özel gündemiyle toplandı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "2. Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarını görmüş bir milletin mensuplarının tarihten ibret almadıkları görülüyor. İsrail devletini yönetenlerden, daha sorumlu siyaset etmelerini ve Filistinlilerin üzerine ateş edilmesi emri verirken Nazi Almanya'sında atalarının katledildikleri gaz odalarını ve sabunlukları düşünmelerini tavsiye ederiz." dedi. Meclis Genel Kurulu, Kahraman başkanlığında, Kudüs özel gündemiyle toplandı. Toplantının açılışında konuşan Kahraman, insanlık adına utanç verici bir durumla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Dünün, gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlü, vicdanları kara insanların günü olduğunu belirten Kahraman, bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi görüldüğü bir inancın mensupları olduklarını, dün de bütün insanlığın öldürüldüğü bir güne daha şahit edildiğini söyledi. İsmail Kahraman, Filistin topraklarında vücut bulduğu tarihten itibaren kan döküp, katliam yapmayı alışkanlık haline getiren İsrail'in, bu katliamlarına bir yenisi daha eklediğini vurgulayan Kahraman, ABD Başkanı Donald Trump'ın yangına benzin döktüğünü, bile bile büyükelçilik binalarının Kudüs'e taşınması kararıyla başlayan süreçte şu ana 61 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 3 bine yakın kişinin de yaralandığını anımsattı.

1967 yılından beri Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail'in, bu haksız eylemini giderek genişlettiğini vurgulayan Kahraman, İsrail'in Ortadoğu'da barış ve huzuru bozmaya dönük bu eylemlerinin ABD tarafından himaye edildiğini belirtti. ABD'nin desteğiyle Kudüs'ün tamamını ilhaka etmeye dönük girişim başlatan İsrail'e dün en geniş şekilde tepki gösterildiğini dile getiren Kahraman, Filistinlilerin bir avuç topraklarını koruma gayesiyle demokratik şekilde tepki gösterdiğini ancak silahsız şekilde yapılan gösterilerin İsrail tarafından vahşi yöntemlerle bastırılmak istendiğine dikkati çekti. Keskin nişancıların ateşi sonucu 61 Filistinlinin şehit edildiğini anımsatan Kahraman, "ABD ve devlet başkanları Trump'tan daha sorumlu siyaset takip etmelerini beklemekteyiz." ifadesini kullandı. Kudüs'ün 3 semavi din için kutsal kabul edildiğine işaret eden Kahraman, burayı İsrail'in başkenti olarak tanıyıp, büyükelçiliğin buraya taşınmasının Filistin meselesinin çözümüne katkısı olmayacağını tam tersine kördüğüm haline getireceğini söyledi.

TBMM Başkanı Kahraman, şu değerlendirmede bulundu: "Bu noktada sorumlu bir devlet gibi hareket etmelerini beklerdik fakat Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde bir akıl tutulması yaşandığı görüyoruz. Dünyanın ve bölgemizin, huzura ihtiyacı var. ABD'nin barış, huzur ve güven bozucu girişimlerden kaçınmasını burada tekraren tavsiye ediyoruz. Bizler de içimizi yakan İsrail katliamını en sert şekilde lanetliyoruz. Böylesine insanlık dışı katliamların yapılmasına sebep olan Amerika Birleşik Devletleri'ni aklıselim davranmaya tekrar davet ediyoruz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'daki "One minute" çıkışını hatırlatan Kahraman, bu çıkışa sebep olan hadiselerin tekrar edilmemesini beklerken, İsrail'in Filistinlere karşı katliam yapmayı adet haline getirdiğini söyledi. Kahraman, "2. Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarını görmüş bir milletin mensuplarının tarihten ibret almadıkları görülüyor. İsrail devletini yönetenlerden daha sorumlu siyaset etmelerini ve Filistinlilerin üzerine ateş edilmesi emri verirken Nazi Almanya'sında atalarının katledildikleri gaz odalarını ve sabunlukları düşünmelerini tavsiye ederiz." dedi.

- "İsrail devletinin tarihi katliam ve soykırımı tarihi olmaktadır" İsrail devletinin bu yıl kuruluşunun 70'inci yıldönümü olduğuna işaret eden Kahraman, "İsrail devletinin tarihi, katliam ve soykırımı tarihi olmaktadır. Filistin haritasındaki gelişmeler gösteriyor ki bu apaçık ortadadır." ifadelerini kullandı. Kahraman, İsrail'in, Filistinlileri kendi topraklarında parya durumuna düşürdüğünü ve dün de katliamlarına bir yenisini daha eklediğini dile getirdi. Türkiye'nin katliam karşısında sessiz kalmayarak 3 gün yas ilan ettiğini anımsatan Kahraman, önümüzdeki cuma günü de İstanbul'da Yenikapı mitinginde buluşulacağını hatırlattı. Meclis Başkanı Kahraman, sözde medeni ülkelerin sessizliğinin manidar olduğuna dikkati çekerek, İsrail'in bu vahşeti karşısında sessiz kalanların bu vahşetin ortakları olduğunu kaydetti. İsmail Kahraman'ın konuşmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kahraman'a yönelik, "6. filoya karşı 'kahrolsun Amerika' denildiği zaman, Amerika'ya karşı alkış tutan kişisiniz" dedi.