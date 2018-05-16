HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TBMM Genel Kurulu Kudüs özel gündemiyle toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 02:20 | Son Güncelleme

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen: - "İğneyi kendimize batıracağız. Halka anlatılacak bir şey yok. Mavi Marmara metninde Kudüs ve Ankara ibarelerinin altına imza atan ve bunu onaylayan bu parlamentodur"

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, "İğneyi kendimize batıracağız. Halka anlatılacak bir şey yok. Mavi Marmara metninde Kudüs ve Ankara ibarelerinin altına imza atan ve bunu onaylayan bu parlamentodur." dedi.

Bilgen, TBMM Genel Kurulunun Kudüs özel gündemli toplantısında, HDP adına söz aldı.

Filistin konusunda en güzel şeyin kulağa hoş gelen şeyler söylemek olduğunu belirten Bilgen, "20 yıldır Filistin sorununda tartışılan şeylerin aynısını dönüp dönüp tartışmak, kınamak ve lanetlemekten bir adım ileriye gidilmiş değildir." ifadesini kullandı.

Heyecanlı konuşmalar yaparak alınabilecek hiçbir mesafenin olmadığını aktaran Bilgen, caydırıcı, güçlü bir aracın, aparatın olunmaması halinde sadece konuşulacağını bildirdi.

Türkiye'de, "İsrail doğru yapıyor, Filistinliler bunu hak ediyor" diyen kimsenin olmadığına işaret eden Bilgen, şöyle devam etti:

"Peki biz, kime ne propagandası yapıyoruz? İslam dünyasının neredeyse tamamına yakını Filistin konusunda kararlıysa, samimiyse niye bu sorun çözülmüyor? Açık konuşalım; İsrail'in politikalarının sorumlusu, müsebbibi sadece İsrail hükümeti değildir. Körfez ülkeleridir. Körfez ülkelerinin cesaretlendirmesi, gizli desteği olmasa İsrail bunu bütün İslam dünyasına, Ortadoğu halklarına rağmen yapıyor olabilir mi?"

- "Anlaşmayı geri çekelim"

Bilgen, ciddi bir muhasebe yapmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İğneyi kendimize batıracağız. Halka anlatılacak bir şey yok. Mavi Marmara metninde Kudüs ve Ankara ibarelerinin altına imza atan ve bunu onaylayan bu parlamentodur. 'Hayır değil' diyorsanız çıkın söyleyin. Biz burada bunu uyardığımızda, 'hayır öyle bir metin bulunmuyor' dediniz. Şimdi metin ortadadır. İngilizce metin her tarafta dolaşıyor. Bari şuraya getirin bu anlaşmayı yeniden tartışalım, geri çekelim. Ticari anlaşmalarda bir sorgulama var mı? Yok.

Kudüs konusu çok net biçimde, uğrunda bedel ödemeyi göze alamayan Ortadoğu'daki İslam ülkelerini yöneten siyasetçilerin diyetidir, vebalidir. Ortadoğu'da İslam ülkeleri, kendilerinin ne yapacaklarına dair somut hiçbir şey konuşmuyorlar, önermiyorlar. Bugün buradan da muhtemelen bir güçlü kınama, lanetleme çıkacak. 2-3 gün sokaklarda heyecanlı nutuklar atılacak ama İsrail işgal etmeye devam edecek. Filistinliler yurtlarından kovulmaya ve İsrail'i şımartan devletlerle bizim ikili ilişkilerimiz gayet iyi seyretmeye devam edecek."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayhan Bilgen Kudüs TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İlginizi Çekebilir

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

Devlet Bahçeli'den Kudüs tepkisi

Devlet Bahçeli'den Kudüs tepkisi

Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Selahattin Demirtaş için flaş talep

Selahattin Demirtaş için flaş talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.