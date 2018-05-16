TBMM Genel Kurulu Kudüs özel gündemiyle toplandı

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, "İğneyi kendimize batıracağız. Halka anlatılacak bir şey yok. Mavi Marmara metninde Kudüs ve Ankara ibarelerinin altına imza atan ve bunu onaylayan bu parlamentodur." dedi.
Bilgen, TBMM Genel Kurulunun Kudüs özel gündemli toplantısında, HDP adına söz aldı.
Filistin konusunda en güzel şeyin kulağa hoş gelen şeyler söylemek olduğunu belirten Bilgen, "20 yıldır Filistin sorununda tartışılan şeylerin aynısını dönüp dönüp tartışmak, kınamak ve lanetlemekten bir adım ileriye gidilmiş değildir." ifadesini kullandı.
Heyecanlı konuşmalar yaparak alınabilecek hiçbir mesafenin olmadığını aktaran Bilgen, caydırıcı, güçlü bir aracın, aparatın olunmaması halinde sadece konuşulacağını bildirdi.
Türkiye'de, "İsrail doğru yapıyor, Filistinliler bunu hak ediyor" diyen kimsenin olmadığına işaret eden Bilgen, şöyle devam etti:
"Peki biz, kime ne propagandası yapıyoruz? İslam dünyasının neredeyse tamamına yakını Filistin konusunda kararlıysa, samimiyse niye bu sorun çözülmüyor? Açık konuşalım; İsrail'in politikalarının sorumlusu, müsebbibi sadece İsrail hükümeti değildir. Körfez ülkeleridir. Körfez ülkelerinin cesaretlendirmesi, gizli desteği olmasa İsrail bunu bütün İslam dünyasına, Ortadoğu halklarına rağmen yapıyor olabilir mi?"
- "Anlaşmayı geri çekelim"
Bilgen, ciddi bir muhasebe yapmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İğneyi kendimize batıracağız. Halka anlatılacak bir şey yok. Mavi Marmara metninde Kudüs ve Ankara ibarelerinin altına imza atan ve bunu onaylayan bu parlamentodur. 'Hayır değil' diyorsanız çıkın söyleyin. Biz burada bunu uyardığımızda, 'hayır öyle bir metin bulunmuyor' dediniz. Şimdi metin ortadadır. İngilizce metin her tarafta dolaşıyor. Bari şuraya getirin bu anlaşmayı yeniden tartışalım, geri çekelim. Ticari anlaşmalarda bir sorgulama var mı? Yok.
Kudüs konusu çok net biçimde, uğrunda bedel ödemeyi göze alamayan Ortadoğu'daki İslam ülkelerini yöneten siyasetçilerin diyetidir, vebalidir. Ortadoğu'da İslam ülkeleri, kendilerinin ne yapacaklarına dair somut hiçbir şey konuşmuyorlar, önermiyorlar. Bugün buradan da muhtemelen bir güçlü kınama, lanetleme çıkacak. 2-3 gün sokaklarda heyecanlı nutuklar atılacak ama İsrail işgal etmeye devam edecek. Filistinliler yurtlarından kovulmaya ve İsrail'i şımartan devletlerle bizim ikili ilişkilerimiz gayet iyi seyretmeye devam edecek."
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum