TBMM Genel Kurulu Kudüs özel gündemiyle toplandı

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, "İğneyi kendimize batıracağız. Halka anlatılacak bir şey yok. Mavi Marmara metninde Kudüs ve Ankara ibarelerinin altına imza atan ve bunu onaylayan bu parlamentodur." dedi.

Bilgen, TBMM Genel Kurulunun Kudüs özel gündemli toplantısında, HDP adına söz aldı.

Filistin konusunda en güzel şeyin kulağa hoş gelen şeyler söylemek olduğunu belirten Bilgen, "20 yıldır Filistin sorununda tartışılan şeylerin aynısını dönüp dönüp tartışmak, kınamak ve lanetlemekten bir adım ileriye gidilmiş değildir." ifadesini kullandı.

Heyecanlı konuşmalar yaparak alınabilecek hiçbir mesafenin olmadığını aktaran Bilgen, caydırıcı, güçlü bir aracın, aparatın olunmaması halinde sadece konuşulacağını bildirdi.

Türkiye'de, "İsrail doğru yapıyor, Filistinliler bunu hak ediyor" diyen kimsenin olmadığına işaret eden Bilgen, şöyle devam etti:

"Peki biz, kime ne propagandası yapıyoruz? İslam dünyasının neredeyse tamamına yakını Filistin konusunda kararlıysa, samimiyse niye bu sorun çözülmüyor? Açık konuşalım; İsrail'in politikalarının sorumlusu, müsebbibi sadece İsrail hükümeti değildir. Körfez ülkeleridir. Körfez ülkelerinin cesaretlendirmesi, gizli desteği olmasa İsrail bunu bütün İslam dünyasına, Ortadoğu halklarına rağmen yapıyor olabilir mi?"