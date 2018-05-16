TBMM Genel Kurulu Kudüs özel gündemiyle toplandı

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasının Ortadoğu'daki en temel sorunun çözüm imkanlarını tahrip ettiğini belirterek, "MHP olarak biz, Filistin davasında ve onun en önemli unsuru olarak gördüğümüz Kudüs'ün statüsünün muhafaza edilmesi ve İsrail'in işgali ve tasallutu karşısında 80 milyon Türk milletinin müşterek hissi ve tavrını paylaşıyoruz." dedi.
İhsanoğlu, TBMM Genel Kurulunun Kudüs özel gündemli toplantısında, MHP adına söz aldı.
Bugün sadece Türk milletinin değil, İslam dünyasının ve vicdan sahibi milyarlarca insanın kınadığı tek taraflı, haksız, hukuku ve uluslararası normları ve uluslararası meşruiyet esaslarını çiğneyen bir durumla karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken İhsanoğlu, ABD'nin uluslararası hukuku ve kararları ihlal ederek Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını söyledi.
Ardından yaşananlara işaret eden İhsanoğlu, "Bugün toprakta hakkı olmayanların tarihi gün saydığı; toprak sahiplerinin ise gasbedilen topraklarında, anavatanlarında hayat haklarına son verildiği gündür." diye konuştu.
İsrail ve Filistin arasındaki gelişmelerin tarihi sürecini aktaran İhsanoğlu, Filistinliler için bugüne kadar süren trajedi ve acıların azalmak şöyle dursun, ABD Başkanı Donald Trump'ın son hamlesiyle katlanılmaz bir hale geldiğini vurguladı.
İhsanoğlu, şöyle konuştu:
"Başkan Trump'ın kendi iç politika mülahazalarıyla ondan önceki bütün başkanların atmaktan çekindiği bu adım tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Bu haksız tasarruf, Amerika'nın Filistin davasında adil ve tarafsız arabulucu sıfatını ortadan kaldırmıştır. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması konusunda ısrar etmesi Ortadoğu'da en temel sorunun çözüm imkanlarını tahrip etmiştir. MHP olarak biz, Filistin davasında ve onun en önemli unsuru olarak gördüğümüz Kudüs'ün statüsünün muhafaza edilmesi ve İsrail'in işgali ve tasallutu karşısında 80 milyon Türk milletinin müşterek hissi ve tavrını paylaşıyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanlığının dün yaptığı açıklamayı isabetli buluyoruz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan), İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak gelecek cuma zirveyi İstanbul'a davet etmesi önemli bir gelişmedir."
- Üç öneri
İhsanoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının gerçekleştireceği zirvede yeni ve farklı yaklaşımlar sergilenebileceğini belirterek, çekişen Filistinli güçlerin çatışmasını önlemek ve milli beraberliklerini yeniden sağlamak, uluslararası forumlarda hak aranması ile Kudüslülere kendi topraklarında yaşama imkanı temin edilmesi önerilerinde de bulundu.
İnsanoğlu, şunları kaydetti:
"Filistin'le ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde, kurulduğu günden yani 1969'dan bu yana, pek çok kararlar alındı, pek çok zirveler yapıldı. Bu kararların maalesef çok azı uygulanmıştır. Önümüzdeki zirvenin farklı olması ve ülkemizin bu hususta önceliğinin somut bir şekilde tecelli etmesini dilerim.
MHP adına bu hukuksuz, gaddar ve hunhar saldırıları bir kez daha kınıyor, mübarek ramazan ayının yaklaşmasıyla Cenabıallah'tan ülkemize, İslam alemine ve özellikle Filistinli kardeşlerimize huzurlu ve güvenli yarınlar diliyorum."
Meclisin seçim öncesinde çalışmalarını tamamlamaya hazırlandığını hatırlatan İhsanoğlu sözlerini, "Bu Genel Kuruldaki son görevlerimden bir tanesini yerine getirmiş oluyorum. Bu Genel Kurulun sona ermesiyle beraber benim görev sürem de bitmiş olacak. Bu çatı altında, sizlerle beraber 3 yıla yakın zaman geçirmiş bulunuyorum. Milli iradenin tecelligahı olan TBMM’nin ve Türk devletinin ilelebet payidar olması temennisiyle hepinize sevgi, saygı ve en halisane temennilerimi kalbi şükranlarımla sunar; burada olan ve olmayan milletvekili kardeşlerimizin varsa haklarını helal etmesini isterim. Bu 3 sene içerisinde sürçü lisan ettiysek affola." şeklinde tamamladı.
Birleşimi yöneten Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise "Sayın İhsanoğlu, siyasette veda yok. Belki burada bulunmayacaksınız ama fikirlerinizden her zaman istifade edeceğiz." dedi.
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