AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, "İnşallah bir gün gelecek, o döktükleri masumların kanlarında hem İsrail hem de onların efendileri olan ABD başta olmak üzere yancıları boğulacaktır." dedi.
"Kudüs" özel oturumuyla toplanan TBMM Genel Kurulunda AK Parti adına konuşma yapan Turan, İsrail'in bu bölgede yeni kurulmadığını, Osmanlı Devleti'nin 1917'de Filistin topraklarından çekilmeye başladıktan sonra İngilizlerin işgaliyle dünyadaki bütün Yahudilerin o topraklara yerleştirildiğini söyledi.
Filistin halkının terör örgütleriyle katledildiğini ve 14 Mayıs 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiğini anlatan Turan, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma tarihinin de İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarihin yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.
Filistin halkının zorunlu göçe tabi tutulduğunu, halkının katledildiğini belirten Turan, bugün Filistin halkının kendi topraklarında yarı açık cezaevinde gibi yaşadığını, tutsak edildiğini kaydetti.
- "İsrail, cinayet işlemeye devam ediyor"
Bütün küresel aktörlerin, Ortadoğu coğrafyasının yeraltı ve yerüstü zenginliklerine göz diken emperyalist güçlerin arkasında durduğunu dile getiren Turan, şöyle konuştu :
"İsrail, bugün küresel güçlerin, özellikle ABD'nin suç ortaklığında cinayet işlemeye devam ediyor. Bu cinayetler nedeniyle başta siyonist İsrail güçlerini ve baş destekçisi ABD'yi şiddetle lanetliyoruz. Allah onlara mutlaka bu dünyada layık oldukları karşılığı gösterecektir. Bütün zorbaların, emperyalist güçlerin, zalimlerin hangi akıbete uğradığını merak edenler tarihin sayfalarına bakıp görebilirler. Amerika'nın da İsrail'in de bugün bu döktüğü kanlarda bir gün mutlaka boğulacağına bütün kalbimle inanıyorum ve o günün askeri olmak için de sabırsızlıkla bekliyorum."
Türkiye'nin bugün Filistin halkının dünyadaki en onurlu, en izzetli, en güçlü savunuculuğunu yürüttüğünü söyleyen Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs davasını, mazlum ve masum Filistin halkının sözcülüğünü tüm uluslararası platformlarda yaptığını belirtti.
Dünyadaki küresel zulüm düzeninin bir an önce değişmesi gerektiğini vurgulayan Turan, şunları söyledi:
"Farklı siyasi partilerden de olsak, farklı siyasi ve ideolojik görüşlerimiz de olsa bugün nasıl ki Kudüs ve Filistin meselesinde ortak bir duyguya sahipsek bu ülke içerisindeki politikalarda da bir arada durmalı ve güçlü olmalıyız. Eğer güçlü olursak bugün bize giydirilmeye çalışılan deli gömleğini hep birlikte parçalarız. Ancak biz birbirimizle hem ülkemiz içinde hem de bölgemizde uğraşırsak o zaman düşmanlar bizim bu ayrımlığımızdan, parçalanmışlığımızdan güç alır."
Turan, Kudüs ve Filistin halkı için dünyanın sessizliğinin bozulması gerektiğini dile getirerek, ister inançlı ister inançsız tüm toplumları harekete geçmeye davet etti.
Yenikapı Meydanı'nda cuma günü yapılacak mitingi hatırlatan Turan, şöyle devam etti:
"Görüşlerimiz bir tarafta dursun ama kutsallarımız ortak. Kudüs bizim kıblemiz. Kudüs'ün, Filistin'in çocukları hepimiz adına bedel ödüyor. Suskun kalmak suçtur. Bu konuda tarafsızlık namussuzluktur. Milletimizi Kudüs, Filistin konusunda tek yumruk olmaya davet ediyorum. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top değil, Amerika bile sindiremez. Bütün kalbimle buna inanıyorum. İnşallah bir gün gelecek, o döktükleri masumların kanlarında hem İsrail hem de onların efendileri olan ABD başta olmak üzere yancıları boğulacaktır."
- "Somut yaptırımları hayata geçirmek gerekir"
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da şahsı adına yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e karşı tutumunun bir insanlık suçu olduğunu, katliam niteliği taşıdığını belirterek, buna karşı gösterilmesi gereken tavrın yalnızca kınamak değil, somut yaptırımları hayata geçirmek olduğunu söyledi.
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