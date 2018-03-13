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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, saat 14.00'te oturumu açmak üzere Genel Kurula geldi.

Ancak katip üyelerin yerini almaması dolayısıyla, Başkanlık Divanı oluşmadı.

Bunun üzerine Aydın, alınan karar gereğince, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Ahmet Aydın genel kurul TBMM toplanamadı

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