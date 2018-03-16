TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, saat 14.00'te oturumu açmak üzere Genel Kurula geldi.
Ancak katip üyelerin yerini almaması dolayısıyla, Başkanlık Divanı oluşmadı.
Bunun üzerine Tüzün, alınan karar gereğince, birleşimi 20 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
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