TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşamadığını belirtti.
Tüzün, birleşimi 26 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Öte yandan Tüzün, birleşimin kapanmasının ardından, başkanlık divanında, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Meclis çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.
Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması
Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!
Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı
Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum