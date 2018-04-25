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TBMM Genel Kurulu toplanamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplanamadı

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşamadığını belirtti.

Tüzün, birleşimi 26 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan Tüzün, birleşimin kapanmasının ardından, başkanlık divanında, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Meclis çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

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Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün TBMM Genel Kurulu toplanamadı

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