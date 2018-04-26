TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının oluşamadığını belirtti.
Tüzün, birleşimi 2 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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