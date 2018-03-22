TBMM Genel Kurulu toplandı

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Alevi toplumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında gündem dışı konuşmasında, "Laiklik eğer esas alınacaksa devletin dini olmaz. Ama bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tam bir asimilasyon kurumuna dönüşmüştür." iddiasında bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadeleye verilen halk desteğine ilişkin konuşmasında, Afrin'de yeni bir destan yazıldığını vurgulayarak, ülkenin birliği ve milletin bekası adına canını veren şehitleri rahmetle andığını söyledi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İnsanlığı tehdit eden her türlü musibetin yerini bu mübarek günler vesilesiyle barış, sevgi ve kardeşliğin almasını temenni ediyorum." dedi.

Başkanvekili Ahmet Aydın mübarek üç ayların başlangıcı ve manevi mutluluğun gönülleri kapladığı Regaip Kandili'nin, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, "İnsanlığı tehdit eden her türlü musibetin yerini bu mübarek günler vesilesiyle barış, sevgi ve kardeşliğin almasını temenni ediyorum." diye konuştu.

22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapıldığını da anımsatan Aydın, özellikle tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve bunların sürdürülebilir yönetimi için gerçekleştirilen etkinliklerle tüm insanlığın geleceği için önemli mesajlar verildiğini dile getirdi.

Aydın, "Bu çerçevede yarınlarımız ve geleceğimiz için ülkemizde her bir ferdin bu konuda duyarlı olması büyük önem arz etmektedir. Zira su kaynakları konusundaki durumumuzu biliyoruz ve suyun tasarrufu çok önemli." ifadesini kullandı.

- İnceöz'den Afrin'le ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de Afrin'de tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettiğini ve şehitlerin olduğunu belirterek, bu tür pek çok bombalı tuzağın Afrin'de bulunduğunu söyledi.