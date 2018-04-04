TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda gündem dışı söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Boğaziçi Üniversitesinde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğrencilerden 9'unun tutuklandığını söyledi. Olaya tepki gösteren Usluer, düşünce özgürlüğünün Türkiye'de mutlaka kazanacağını vurguladı.
Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da bugün Alparslan Türkeş'in ölümünün 21. yılı olduğuna dikkati çekerek, Türkeş'in ömrünün mücadeleyle geçtiğine dikkati çekti.
Türkeş'in, Türkiye ve Türk milletine hizmetin adresi olarak MHP'yi bıraktığına işaret eden Usta, "Eseri olan ülkücü kadrolar, tıpkı liderleri gibi milli varlığımıza yönelik tehditlerin arttığı en sıkıntılı anlarda, gözlerini kırpmadan ortaya atılmakta ve vatan sevgisinin sınavını ölüm karşısında şerefle vermektedir." dedi.
-Yılmaz Güney'in şapkası tartışma yarattı
HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Batman'daki Yılmaz Güney Sinema Salonu'nun yerine başka yapıların inşa edilmesine ilişkin gündem dışı söz aldı. Güney'in fotoğrafı ve filmlerinde kullandığı fötr şapka ile kürsüye çıkan Aslan, sinemanın geçen yıl çıkan yangında hasar gördüğünü hatırlatarak, alana yeniden sinema inşa edilmesini istedi.
Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kürsüye bu tür materyallerle çıkılmasına tepki göstererek, Sancar'dan Genel Kurulun içtüzüğe uygun yönetmesini istedi.
TBMM Başkanvekili Sancar da Genel Kurulu içtüzüğe uygun yönettiğini belirterek, başkanlığa karşı "saygılı davranılması" gerektiğini bildirdi. Materyal kullanımı, Genel Kurulun düzen ve huzurunu bozarsa müdahale sorumluluğu bulunduğunu belirten Sancar, onun dışında materyal kullanımının ifade özgürlüğünün parçası niteliği taşıdığını savundu.
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Yılmaz Güney'in fotoğrafı ve şapkasının Genel Kurulun çalışmasını bozmadığını, buna tepki gösterilmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yılmaz Güney'in şapkasının bile Mehmet Muş'u korkuttuğunu savunarak, "Bazı siyasiler şapkamı atsam seçilirim gibi ifadeler kullanırdı. Bugün herhalde Yılmaz Güney'in manevi şahsiyeti, 'Ben şapkamı koysam AKP Grup Başkanvekili benden korkar, huzursuz olur' demektedir. Kendisini saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.
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