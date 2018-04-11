TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanlığı harcamalarına ilişkin gündem dışı söz alan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Sağlık Bakanlığının 2017 yılının Ağustos ayında taşındığını ve 8 aylık kirasının 18 milyonun üzerinde olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz birkaç ayın kirasının ise 8 milyon liranın üzerinde olduğunu iddia eden Biçer, "Tek bir hizmet binasının aylık kirası 2,5 milyon lira. Sağlık Bakanı Demircan, bütçelerinin olmadığını belirtmişti. Kendi hizmet binasını bile yapamayan bir bakanlıktan sağlık hizmeti bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı daha ne kadar bu kiraları ödeyecek? Bakanlık bu kiraları döner sermayeden karşılıyor. Bugün görüyoruz ki Sağlık Bakanlığının bütün merkez teşkilatları artık kiralık." ifadelerini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü gurur ile kutladıklarını söyledi.