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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

Meclis Başkanvekili Aydın: - "Türkiye'de hür ve sivil bir değişim için attığı adımlarla merhum Turgut Özal, milletin iradesiyle gerçekleştirdiği siyasi ve hukuki hamlelerle Türkiye demokrasisinin ve ekonomisinin güçlenmesini sağlamıştır"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türkiye'de hür ve sivil bir değişim için attığı adımlarla, milletin iradesiyle gerçekleştirdiği siyasi ve hukuki hamlelerle Türkiye demokrasisinin ve ekonomisinin güçlenmesini sağlayan bir lider olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Aydın başkanlığında toplandı.

MHP Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu, Suriye Türkmenlerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı söz aldı.

Suriye'nin ikinci büyük topluluğu olan Türkmenlerin; soydaşlık bağları, tarihleri ve kültürleri açısından Anadolu'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Ahrazoğlu, bu grubun çeşitli dönemlerde yoğun baskı altında yaşamak zorunda bırakıldıklarını söyledi.

"Suriye Türkmenleri, Türk olmanın bedelini 100 yıldır fazlasıyla ödemiştir ve ödemeye de devam etmektedir" diyen Ahrazoğlu, Suriye'de hali hazırda süren sorunlardan da en fazla etkilenenler arasında olduklarını belirtti.

Ahrazoğlu, "Suriye Türkmenlerinin sorunlarını çözmek konusunda Türkiye olarak, hükümet olarak elimizden geleni yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Suriye Türkmensiz olamaz, olmamalıdır." diye konuştu.

-"Bu gidişle belki fındığı da ithal eder duruma geleceğiz"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da gündem dışı konuşmasında fındık üreticileri ve fındık sektörünün sorunlarına değindi.

Sektör bileşenlerinin bir araya getirilmesi, sorunların ortaya konması, çözüm yollarının aranması gerektiğini ifade eden Torun, "Bu gidişle belki fındığı da ithal eder duruma geleceğiz. Türkiye'nin en büyük döviz girdisi olan bir ürünü kendi haline bıraktık, Avrupa'daki bir alıcı ile baş edemiyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Fındık üretiminin yapıldığı bölgelerde faaliyetlerin sürmesi, göçün önlenmesi için acil çözümlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Torun, hükümetin ise konuya ilgisiz kaldığını ileri sürdü.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise miraç kavramı ve değerlerine ilişkin gündem dışı konuşmasında, miraçın insanın erdem yolculuğunu, beşerilikten insaniliğe yükselmesini ifade ettiğini anlattı.

"Miraç bugünkü feza çağına asırlar öncesinden açılmış bir kapıdır." diyen Kılıç, miraça iman ve hikmet ışığından bakılması gerektiğini söyledi.

Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Aydın, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı, vefatının 25. yılı nedeniyle andı.

Merhum Turgut Özal'ın yakın tarihin zor bir döneminde Türkiye'de yapılamaz, olamaz denen pek çok siyasal, ekonomik ve sosyal değişime imza atan bir siyasal lider olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Milletin içinden çıkmış ve milletini anlamayı başarmış, ülke olarak pek çok atılıma imza attığımız dönemin mühim bir şahsiyetiydi. Türkiye'de hür ve sivil bir değişim için attığı adımlarla merhum Turgut Özal, milletin iradesiyle gerçekleştirdiği siyasi ve hukuki hamlelerle Türkiye demokrasisinin ve ekonomisinin güçlenmesini sağlamıştır. Milleti tarafından sevilen bir siyaset adamı olmanın yanında saygın siyasi ve devlet kişiliğiyle de hepimize örnek olmuş bir demokrasi neferi olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle anıyoruz."

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