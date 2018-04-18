TBMM Genel Kurulu toplandı

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ise güncel ekonomik sorunlarla ilgili konuşmasında, ülkede kutuplaşmanın her geçen gün arttığını savunarak, toplumun ayrıştığını ileri sürdü.

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım, Enfal katliamına ilişkin konuşmasında, geçmişte Irak'ta yaşanan bu insanlık dışı olayda binlerce Kürt'ün yaşamını yitirdiğini ve onbinlercesinin de göç ettiğini vurguladı.

Ekonominin enerji ihtiyacının karşılanması gerektiğini belirten Kalkan, dünyanın en sık güvenlik tedbirlerinin nükleer santrallerde olduğunu kaydetti.

Enerji çeşitliliği yaratılmasının gereğine işaret eden Kalkan, nükleer güç ile kesintisiz enerji üretileceğini bildirdi.

Şu anda dünyada 66 nükleer santralin inşa edildiğine dikkati çeken Kalkan, Türkiye'nin attığı adımla nükleer enerjiye sahip ülkeler arasına gireceğini ifade etti.

Genel Kurulda gündem dışı söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, nükleer enerji konusunun 1956 yılından beri Türkiye'nin gündeminde olduğunu söyledi.

Bireysel silahlanmanın ise her gün masum insanların canını almaya devam ettiğini vurgulayan Tüm, bu konuda bir denetimin olmadığını savundu.

Cinayetlerin çoğunda da ruhsatsız silahların kullanıldığını aktaran Tüm, silahlanmaya karşı yasa çıkarılması gerektiğini belirtti. Tüm, "Silahlanmaya bir milyonkere hayır." diyerek konuşmasını tamamlandı.

Başkanvekili Ahmet Aydın, şair Cemal Safi'nin yaşamını yitirdiğini anımsatarak, Safi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.