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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Tüzün: - "İktidarların seçimden çıkması demokrasiyi güvence altına almaya yetmez. Demokrasilerde iktidarların denetlenebilir ve hesap verebilir olması gerekir"

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, "İktidarların seçimden çıkması demokrasiyi güvence altına almaya yetmez. Demokrasilerde iktidarların denetlenebilir ve hesap verebilir olması gerekir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün Başkanlığında toplandı.Tüzün, toplantının açılışında, TBMM'nin açılışının 98'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve arkadaşlarını saygıyla anan Tüzün, Meclisin millet, cesaret ve zafer demek olduğunu ifade etti.

Milli iradenin bir bütün, iktidar ve muhalefetin de milli iradenin parçası olduğunu belirten Tüzün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz adına kullanılan bu yetkiyi daraltacak, kullanımını engelleyecek veya sınırlayacak başka bir güç yoktur. İktidarların seçimden çıkması demokrasiyi güvence altına almaya yetmez. Demokrasilerde iktidarların denetlenebilir ve hesap verebilir olması gerekir. Milli egemenliğin demokrasiye dönüşebilmesi için bağımsız güçlü bir yargıya, hukukun üstünlüğü anlayışına ihtiyaç vardır. Aksi halde milli egemenlik ve milli irade anlayışı kolayca bir vesayete dönüşebilir. Demokrasi tarihleri bu türden örneklerle doludur. Tarihin tekerrür etmemesi için tarihin doğru okunması gerekir."

Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçtiğini anımsatarak, bu milletvekillerinin halen CHP sıralarda oturduğunu dile getirdi. Akçay, Meclis Başkanvekili Tüzün'den bu milletvekillerini, mensubu oldukları siyasi parti sıralarında oturmaları için uyarmasını istedi.

Başkan Tüzün de gündeme geçtikten sonra bu konuyu değerlendireceğini söyledi.

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TBMM Genel Kurulu toplandı

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